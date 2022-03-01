Ваш ход: здоровье или болезнь

Только сам человек может решить, стоит ли бороться за свое самочувствие

Не только наши врачи, но и медики во всем мире уверяют, что все пациенты делятся на две категории: одних из поликлиники не выманишь — ходить по докторам это их хобби, других туда никакими пряниками не заманишь. Люди боятся, что у них что-нибудь найдут, придется менять образ жизни. Живут по принципу: пусть будет хуже, но потом! И это «хуже» иногда не заставляет себя ждать. А ведь очень многие болезненные состояния поправимы, если их начать устранять на ранних этапах.

Как это ни прискорбно, но факт остается фактом: чаще всего люди погибают не от редких заболеваний, которые медицина не научилась лечить, а от хорошо известных каждому: высокого артериального давления, сахарного диабета, инфаркта. Тут можно еще добавить онкологию, которую можно было выявить на стадии, поддающейся лечению, но отчего-то не получилось.

Массовая диспансеризация, по словам главного внештатного специалиста по медицинской профилактике республики Елены Наумовой, была введена для того, чтобы можно было на ранних стадиях диагностировать самые распространенные болезни, которые уносят 75% жизней людей, и которые при правильно подобранном лечении дают возможность жить долго, без снижения качества жизни. Да, ежедневно принимать таблетки не всем нравится, но вряд ли это неудобство сравнимо с постоянными приступами болезни, систематическим вызовом «скорой», риском получить инсульт или инфаркт, после которых не всем удается восстановиться. А потом все равно придется принимать препараты.

Наш обозреватель побывала в одной из чебоксарских поликлиник, где проводится диспансеризация. Один из пациентов, Валерий Петрович, рассказал, что каждый раз дисциплинированно приходит на диспансеризацию, и искренне опечален тем, что у него ничего не находят. Он так и говорит: «Сколько лет хожу, ничего не находят! Делают какие-то обычные анализы, а что они дают? Про гипертонию, которая есть у меня, я и сам все знаю. Как чего хочу? Чтобы вылечили!» При этом именно на диспансеризации у него выявили артериальную гипертонию, которую успешно скомпенсировали, подобрав лекарства. Жалоб у Валерия Петровича немного, но главная — тридцать лет назад хорошо себя чувствовал, а сейчас совсем не то. И врачи ничего сделать не могут… У другой пациентки, Анны Николаевны, тоже есть вопросы по диспансеризации: почему, мол, направление на МРТ не дают? Спрашиваю, что она хочет выявить на таком исследовании — в ответ женщина пожимает плечами…

Завышенные ожидания от прохождения обследования встречаются очень часто. Артериальную гипертензию или сахарный диабет многие пациенты воспринимают как «примитивные болячки». Наверное, это потому, что люди часто не чувствуют повышенное давление: у них ничего не болит, они ходят на работу, занимаются обычными делами. Тем временем без прикрытия лекарственными средствами их сосуды разрушаются, и в один момент где-то в мозге изношенный сосуд может лопнуть. И вот тогда наступает катастрофа. Кажется, что человек получил инсульт или инфаркт на фоне полного здоровья. А ведь такая «простая» диспансеризация могла бы выявить проблему и спасти жизнь.

С сахарным диабетом примерно такая же картина. Когда у человека появляются жалобы, выясняется, что повышенное содержание глюкозы в крови уже сильно повредило организму: пострадали сосуды, а вместе с ними многие органы. Если же болезнь выявить в самом начале, ее можно скомпенсировать. Есть, правда, одно «но» — надо будет менять привычки, образ жизни. И пациенту придется выбирать: жить с некоторыми ограничениями или отдаться во власть болезни.

Однако для людей, готовых посмотреть в глаза реальности, есть хорошие новости. Диспансеризация на самом деле — грамотно составленное мероприятие. В ежедневной суете мы редко обращаем внимание на тревожные звоночки, которые посылает нам организм. Если постоянно обращать внимание на то, что где-то кольнуло-стрельнуло, жить будет некогда. Анкета, которую необходимо заполнить перед диспансеризацией, дает возможность сосредоточиться на своих ощущениях. Анализы, которые необходимо сдать, покажут, все ли в порядке у вас с обменом веществ, риски, которые есть.

Анна Николаевна, которая печалилась, что МРТ не назначают, после прохождения диспансеризации была удивлена, что у нее высокий риск инсульта. Она всю жизнь жила в окружении крупных людей: родители, бабушки и дедушка у нее были тучными, у них было повышенное артериальное давление. И она это воспринимала как должное. Но когда ей пришлось отвечать на вопросы анкеты, выяснилось, что все ее родственники умирали от инсультов. У нее самой повышенное давление, состояние преддиабета, а ведь ей слегка за сорок. То, что было видно врачу, для нее оказалось громом среди ясного неба. Участковый врач отправил ее к эндокринологу, назначил дополнительные обследования.

Еще один молодой человек лет тридцати, вышел от врача сияющий: здоров! На вопрос, не кажется ли ему, что он зря пришел на диспансеризацию, ответил как заядлый автолюбитель: «Машину ставлю на техобслуживание, себя тоже надо проверять. Мне нравится быть здоровым!»

К СВЕДЕНИЮ

По словам главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Елены Наумовой, во время диспансеризации выявляются самые разные заболевания: онкологические, сердечно-сосудистой системы. Причем сейчас нет необходимости выяснять, нужно вам проходить диспансеризацию или нет. Достаточно прийти к участковому терапевту, и, если вы в этом году не попадаете в график диспансеризации, значит, вы можете пройти профосмотр. Профилактический осмотр содержит меньший объем обследований, но, если врач заподозрит проблемы, вам все равно назначат дополнительные исследования, отправят к нужному специалисту — чтобы поставить диагноз и назначить лечение. А уж следовать рекомендациям врачей или нет, выбирать будете вы.