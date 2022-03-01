Сотрудники Минспорта и газеты «Советская Чувашия» покорили нормативы ГТО: дружно, смело и с пользой

В спортивной школе «Спартак» день посвятили сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО (Готов к труду и обороне). Вместе со специалистами Минспорта прыгали в длину, качали пресс, подтягивались, отжимались, подымали гири, растягивались и плавали в бассейне сотрудники редакции газеты «Советская Чувашия». Претендующие на значок ГТО не только показали блестящий результат, но и получили массу положительных эмоций в кругу единомышленников и друзей.

«Нам очень приятно провести сегодняшнее мероприятие вместе с друзьями из газеты «Советская Чувашия», которой в этом году исполняется 105 лет. Мы гордимся нашими совместными проектами, крупнейшим из которых является эстафета газеты «Советская Чувашия». И совместная сдача нормативов ГТО внесет свой вклад в те цели, которые стоят перед нами. В 2022 году мы планируем войти в десятку регионов-лидеров по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», — отметил министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров.

Сотрудники редакции справились со всеми испытаниями, хоть это было сделать и нелегко, но все друг друга поддерживали, переживали за своих коллег.

«Заряд сил, бодрость духа, — вот что мы получили помимо значка ГТО!», — поделился своим впечатлением спортивный корреспондент газеты Николай Архипов.

«Горжусь нашей командой!», — подытожил сдачу нормативов главный редактор «Советской Чувашии» Владимир Васильев.

КСТАТИ

Комплекс ГТО был разработан с целью улучшения физической подготовки, оздоровления нации, воспитания патриотического духа, а также развития массового спорта. Разновидности испытаний, которые входят в состав комплекса нацелены на то, чтобы объективно оценить физические качества участников: выносливость, силу, гибкость, быстроту, координацию.

Анастасия Иванова