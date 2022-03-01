Из-за отсутствия прививки от работы не отстранят

Утратившим силу признано постановление о проведении профилактических прививок против COVID-19 отдельным категориям граждан. Документ этот в октябре прошлого года был подписан главным государственным санитарным врачом по Чувашии Надеждой Луговской. В отдельные категории тогда были включены государственные гражданские и муниципальные служащие, работники здравоохранения, образования, транспорта, ЖКХ, общепита и ряда других сфер. Тех из них, кто не имел противопоказаний к вакцинации и не сделал прививку, могли отстранить от работы или перевести на дистанционный режим. Теперь же эти нормы отменены — как говорится в новом постановлении, подписанном Луговской, сделано это в связи с тем, что уровень коллективного иммунитета среди перечисленных в списке отдельных категорий граждан на 16 марта превысил 90%.