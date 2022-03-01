Дмитрий Мулендеев отлично выступил на чемпионате России

Фристайлист из Чувашии Дмитрий Мулендеев продемонстрировал отличные результаты на чемпионате России, состоявшемся на снежных трассах горнолыжного курорта «Солнечная долина» в городе Миасс (Челябинская область). Как сообщили в Минспорта Чувашии, сначала подопечный Никиты Васильева завоевал золотую медаль в дисциплине «слоуп-стайл». На пьедестал также поднялись представители Санкт-Петербурга Максим Сенкевич (второе место) и Павел Петров (третье). Спустя несколько дней Дмитрий Мулендеев стал серебряным призером в другой дисциплине фристайла — «биг-эйр». Первое место здесь занял Максим Сенкевич, а «бронзу», как и пару дней назад, взял Павел Петров.