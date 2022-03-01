Студенты Кооперативного института познакомились с работой ЦУР Чувашии

Центр управления регионом Чувашской Республики провел экскурсию для студентов-первокурсников одного из ведущих вузов республики. Ребята не просто увидели, как организован рабочий процесс в ЦУР, но и смогли изучить работу каждого из направлений.

Руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева показала ребятам принцип работы «тепловой» карты республики. Благодаря этой системе в режиме реального времени можно видеть ТОП обращений, волнующих жителей, а также проанализировать причины появления жалоб.

Больше всего молодых людей интересовал вопрос о форматах взаимодействия органов власти и жителей Чувашии в интернете. Особый интерес вызвала у ребят система мониторинга «Инцидент Менеджмент». Они наглядно увидели, как как идёт обработка сообщений, которые поступают через социальные сети от граждан, смогли отследить путь одного из обращений, побывать в роли кураторов направления.

«Молодежь активнее всего проводит время в интернете. Сегодня они увидели, что соцсети – это не только отдых, общение и развлечение, но и эффективный инструмент, с помощью которого можно решать проблемы своего города и даже республики. Думаю, теперь они будут использовать эти знания, а также смогут по-новому взглянуть на работу органов власти», – отметила руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева.

Отметим, что в сентябре прошлого года Центр управления регионом и Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации договорились о сотрудничестве. Основные направления работы относятся к сфере диджитализации, образовательной и проектной деятельности. Встречи ЦУР со студентами вузов республики будут продолжаться.