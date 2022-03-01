Орден, грамота, почетные звания

Указом Главы Чувашии от 15 марта 10 жителей Чувашии отмечены государственными наградами:

Орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» награжден полковник внутренней службы в отставке Романов Валерий Александрович — член Совета Чувашской республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) органов внутренних дел и внутренних войск.

Почетной грамотой Чувашской Республики награжден подполковник полиции Афошин Дмитрий Михайлович — начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления Министерства внутренних дел РФ по городу Чебоксары.

Почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по Чувашской Республике» присвоено подполковнику полиции Абрамову Николаю Ивановичу — начальнику отдела № 4 (отдел по борьбе с экономическими преступлениями, коррупцией и организационной преступностью экономической направленности в сферах ЖКХ, строительства, промышленности и топливно-энергетического комплекса) управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, подполковнику полиции Никитиной Светлане Витальевне — начальнику отдела № 6 (отдел документальных проверок и ревизий) управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Чувашской Республике.

Почетное звание «Заслуженный юрист Чувашской Республики» присвоено подполковнику полиции Егорову Михаилу Владимировичу — начальнику отдела № 1 (отдел координации деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции и информационно-методического обеспечения) управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Чувашской Республике.

Почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» присвоено Трофимовой Вере Геннадьевне — главному специалисту-эксперту финансово-экономического отдела Управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Шлямину Владимиру Геннадьевичу — дорожному рабочему ремонтно-строительного цеха АО «Водоканал», г. Чебоксары, Щепелеву Алексею Анатольевичу — главному инженеру АО «Водоканал», г. Чебоксары, Яковлевой Римме Алексеевне — директору ООО «Управляющая компания «Светлый град», г. Чебоксары.

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики» присвоено Васильеву Анатолию Сергеевичу — тренеру спортивной школы олимпийского резерва № 6, г. Чебоксары.