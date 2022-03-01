«Валдаи» готовят к навигации и конкурсу

Займется конкурсными процедурами «Чувашупрдор» — именно этой организации переданы в оперативное управление речные суда, находящиеся в собственности республики. По словам и.о. директора «Чувашупрдора» Юрия Шилова, в рамках объявленного конкурса на аренду «Валдаев» определится оператор, который будет осуществлять перевозки судами. «Все регистрационные действия планируем завершить до начала навигационного сезона, — проинформировал он. — Предварительно, первые рейсы «Валдаев» могут состояться уже в мае, о конкретной дате сообщим дополнительно».