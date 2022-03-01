В кафе и детских игровых центрах снова праздники

Собираемся отмечать детский день рождения в одном из кафе в Чебоксарах, но засомневались, сняли ли ограничения с общепита и детских игровых центров. Слышали, что сейчас их нет. Так ли это?

Наталия Рябухина, Чебоксары

Да, действительно, сейчас в республике подобных ограничений нет, прокомментировали нашей газете в Управлении Роспотребнадзора по Чувашии. С 4 марта в республике согласно Указу № 29 Главы Чувашии смягчены антиковидные ограничения. Если ранее Указом № 205 деятельность детских игровых комнат в детских развлекательных центрах была запрещена, то в новом Указе пункт о приостановлении деятельности детских игровых комнат и детских развлекательных центров отсутствует.

Также в Указе Главы Чувашии № 29 от 4 марта нет пункта об условиях работы заведений общепита. Если ранее были прописаны определенные ограничения в деятельности кафе и ресторанов (среди них — дистанция в полтора метра, запрет банкетов, заполняемость 75%), то в новом Указе работа общепита не регламентирована. Соответственно теперь эти ограничения тоже неактуальны.