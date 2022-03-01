В Чебоксарах состоялся ветеранский турнир по волейболу на Кубок памяти Вячеслава Шубина

На днях в спортзале Чебоксарского филиала Московского гуманитарно-экономического университета (МГЭУ) состоялся ветеранский турнир по волейболу на Кубок памяти Вячеслава Шубина. О жизни и судьбе спортсмена-электроаппаратчика «СЧ» уже рассказывала. Соревнования прошли в двух возрастных группах — 60+ и 65+. Помимо коллективов из Чувашии, в турнире приняли участие команды из Марий Эл и Нижегородской области.

Ветераны республиканского волейбола с нетерпением ждали проведения турнира, ведь у них в последнее время редко появлялась возможность собраться вместе. Тут и повод серьезный — в этом году Вячеслав Шубин отметил бы 80-летний юбилей…

Корреспондент «СЧ», наблюдая за игрой ветеранов, удивлялся их работоспособности и умению защищаться — волейболисты совершали классные акробатические прыжки для своего возраста. Порой розыгрыши затягивались и мяч находился в воздухе более минуты (очень долго для волейбола), а игроки на площадке прыгали за круглым снарядом, словно волейболисты сборной России на Олимпиаде.

«Тяжело собираться в таких условиях. Сейчас кто-то из ветеранов болеет, у кого-то травмы… Но нам удалось собрать команду, и мы очень рады участвовать в этом турнире», — говорит представитель команды «Лесовод» из Марий Эл Николай Журавлев.

Азарт и стремление к победе у ветеранов волейбола не отнять, но на Кубке памяти Вячеслава Шубина спортивные амбиции не стояли во главе угла.

«Для ветеранов волейбола — это праздник. Не в пивном баре же нам общаться. Это встреча старых друзей. Есть еще порох в пороховницах, — объясняет основной организатор турнира Вениамин Остроумов. — Все ветераны волейбола за 60 лет звонят и ждут, когда этот турнир начнется. Вячеслава Шубина многие знали. Все видели, как он играл и вовлекал молодежь своим примером».

«Для людей, которые любят волейбол в республике — это событие очень значимое и вдохновляющее, — рассказал ветеран волейбола Чувашии Георгий Мешков. — Мало таких соревнований проходит для нас…»

По итогам турнира в возрастной группе 60+ выиграла команда «Инвал», а лучшим нападающим соревнований был признан Василий Бекнев. У ветеранов за 65 лет также были очень серьезные баталии. В итоге обладателем кубка стал коллектив чебоксарского филиала «МГЭУ», а самым полезным нападающим в этой возрастной категории признали Бронислава Степанова.