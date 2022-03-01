Продовольственная безопасность надежная

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев доложил Президенту Владимиру Путину о ситуации в агропромышленном комплексе.

Как отметил глава ведомства, АПК, включая перерабатывающие предприятия, работает в штатном режиме. Ситуация на рынке продовольствия стабильная, продукция своевременно поставляется в торговые точки, министерство постоянно находится на связи с регионами и Минпромторгом.

Озимыми в стране засеяно 19 млн гектаров, более 96% из них находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Это больше, чем годом ранее, и выше среднемноголетнего уровня. Сейчас сельчане входят в важнейший этап — весенние полевые работы. Несмотря на внешние ограничения, своевременная готовность была обеспечена заблаговременно. Работы стартовали раньше, чем в 2021 году. Яровой сев проведен на площади более 200 тыс. гектаров, произведена подкормка около трех миллионов гектаров озимых культур. Общая посевная площадь 2022 года по планам составит 81,3 млн гектаров — практически на миллион гектаров больше, чем годом ранее.

Министр также отметил, что продолжается работа по обновлению парка. В 2021 году аграрии приобрели 63 тыс. единиц техники и оборудования, из которых более 10 тыс. — за счет специальной программы Росагролизинга. В текущем году льготный лизинг сохраняется на прежних условиях, то есть без первоначального взноса по ставке от трех до шести процентов на срок до восьми лет.

Как сообщается на сайте Кремля, Патрушев заверил Президента, что подготовка к полевым работам со стороны заинтересованных ведомств, субъектов и самих аграриев организована полноценно и своевременно. По расчетам, урожай зерна в этом году составит около 123 млн тонн, масличных — 22,6 млн тонн, сахарной свеклы — 41,5 млн тонн, картофеля в организованном секторе — 6,8 млн тонн.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России: «Знаю, что планы на урожай, виды на урожай, в целом прогноз хорошие. Уверен, что так оно и будет. Наши сельхозпроизводители умеют работать и в последние годы доказали это многократно».