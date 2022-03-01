Чувашский шоколад поставляется в 19 стран

В минувшем году экспортные поставки шоколадных изделий из Чувашии в стоимостном выражении превысили 9,4 млн долларов США и по сравнению с 2020 годом выросли на 21%. Шоколад поставлялся в 19 зарубежных стран — от Армении до Японии. При этом сбавлять темпы наши производители не намерены — по словам первого заместителя министра сельского хозяйства республики Сергея Фролова, наиболее перспективные направления для дальнейшего развития чувашского экспорта — Китай, Беларусь, а также рынки Восточной Азии и Ближнего Востока.