Налоговые поступления в республиканский бюджет Чувашии демонстрируют уверенный рост

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Объем собственных поступлений на 1 марта, по оперативным данным Минфина, составил 4 млрд рублей — с ростом на 37,1% к уровню аналогичного периода 2021 года.
В целом по доходам республиканский бюджет исполнен в объеме 12,6 млрд рублей. Выросли все виды налоговых поступлений, в том числе налога на доходы физических лиц — на 16,1%, налога на прибыль организаций — на 26,0%, акцизов — на 43,8%.
Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета составил 3,9 млрд рублей — с ростом к уровню аналогичного периода 2021 года на 3,7%. Расходы республиканского бюджета на 1 марта 2022 года исполнены в сумме 7,3 млрд рублей — на 10,5% выше аналогичного периода 2021 года.

Опубликовано: 11 марта 2022 г.


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