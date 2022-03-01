Налоговые поступления в республиканский бюджет Чувашии демонстрируют уверенный рост

Объем собственных поступлений на 1 марта, по оперативным данным Минфина, составил 4 млрд рублей — с ростом на 37,1% к уровню аналогичного периода 2021 года.

В целом по доходам республиканский бюджет исполнен в объеме 12,6 млрд рублей. Выросли все виды налоговых поступлений, в том числе налога на доходы физических лиц — на 16,1%, налога на прибыль организаций — на 26,0%, акцизов — на 43,8%.

Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета составил 3,9 млрд рублей — с ростом к уровню аналогичного периода 2021 года на 3,7%. Расходы республиканского бюджета на 1 марта 2022 года исполнены в сумме 7,3 млрд рублей — на 10,5% выше аналогичного периода 2021 года.