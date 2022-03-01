Импортозамещение может стать новой точкой роста для предприятий Чувашии

В условиях санкций и ограничений поставок иностранными компаниями необходимо обеспечить электросети компонентами, доступными на территории России. Серьезные задачи сейчас стоят и перед промышленными предприятиями Чувашии.

Вопрос импортозамещения устройств релейной защиты и автоматизированных систем управления технологическими процессами обсудили в Чувашии. Чебоксарский электротехнический кластер занимает первое место в России по поставкам комплексов РЗА всех классов напряжений. К примеру, «Релематика» является одним из основных поставщиков устройств для энергообъектов классами напряжения 6-750 кВ. Более 400 электростанций оснащено продукцией НПП «Экра». В данный момент производители прорабатывают технические решения, определяют потребность в компонентной базе.

Вице-премьер правительства республики Дмитрий Краснов отметил, что в Чувашии сосредоточен громадный производственный и научный потенциал. «Производства Чувашской Республики готовы поставить перед собой задачу импортозамещения РЗА и АСУ ТП в условиях ограничений. Думаю, это станет новой точкой роста для всех, — сказал он. — Тренд на поиск аналогов продукции, которая сейчас уходит с рынка. Необходимо наладить новые кооперационные цепочки, наша задача — приспособиться под эти условия. Сейчас предприятия пересматривают стратегии по сбыту и внешнеэкономической деятельности. Умение решать такие масштабные задачи дает крепкую уверенность в том, что в условиях любых ограничений мы можем не только работать с последствиями, но и становиться крепче, больше и лучше».

Дмитрий Ковалев