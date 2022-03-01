В Цивильске распахнул двери новый детский сад

Археологи и ученые из «Цветочного города»

В среду в Цивильске открылся новый детский сад со сказочным названием «Цветочный город». Он стал вторым корпусом цивильского детсада № 7 «Солнечный город». Современное дошкольное учреждение построено по нацпроекту «Демография» и рассчитано на 240 ребятишек. Проектная стоимость объекта составила более 200 млн рублей.

В большом и красивом трехэтажном здании есть все для раскрытия талантов маленьких цивилян. Тут и бассейн, и археологическая комната, и агрошкола, и мультипликационная студия, и художественная галерея, и класс финансовой грамотности, и собственный медиацентр. А еще танцевальный класс, изостудия, всевозможные кружки… Всем современным требованиям соответствуют пищеблок с необходимыми помещениями, медпункт, кабинеты психолога и логопеда, а на просторной территории детсада расположились физкультурная площадка и прогулочные участки с яркими верандами, скамейками и веселыми игровыми комплексами.

Садик полностью укомплектован новой техникой, мебелью, книжками и игрушками. А особенностью «Цветочного города» является то, что посещать его смогут даже самые маленькие. В дошкольном учреждении открылась группа младенческого возраста для детей от 6 месяцев до 1 года. В яслях для крошек созданы все условия: есть манежи, кроватки-колыбельки и многое другое. С родителями, а также будущими мамами и папами здесь тоже проводят большую работу: в детском саду появилась служба ранней помощи семье и детям. Специалисты консультируют взрослых по самым разным вопросам воспитания, а также оказывают методическую и коррекционную помощь.

КСТАТИ В Минобразования республики рассказали, что скоро в Чувашии распахнут свои двери еще несколько садиков. Так, полностью готов детсад в чебоксарском микрорайоне «Лента», и в ближайшее время туда пойдут дети. В процессе строительства еще три дошкольных учреждения: в микрорайонах «Благовещенский» и «Университет» в Чебоксарах и в селе Аликово.

По случаю открытия в садике устроили большой праздник. Жителей города поздравили с открытием министр образования и молодежной политики республики Дмитрий Захаров, глава Цивильского района Татьяна Баранова и глава администрации района Сергей Беккер. По традиции строители передали новоселам символический ключ, а затем все желающие смогли ознакомиться с новым садиком. «Впечатления превзошли все наши ожидания. Настолько все красиво, современно, удобно для детей и персонала. Мы думаем, нашим детям повезло, что они будут ходить в такой замечательный детский сад», — радовались родители. Они с нетерпением ждали открытия нового дошкольного учреждения в Цивильске. Проблема с очередями в детский сад для города была актуальна, а теперь она стоит не так остро.