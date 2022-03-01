В Чувашии создан штаб по поддержке устойчивости экономики в условиях санкций

Сегодня в Доме правительства прошло его расширенное заседание.

«Мы являемся свидетелями и участниками достаточно серьезных испытаний, — сказал Глава республики, отрывая заседание. — Они, конечно, не новые с учетом предыдущих кризисов. И очередным шагом в преодолении нынешнего стал пакет мер поддержки граждан и бизнеса, принятый парламентом страны в сложившихся условиях. Одно из главных направлений этих мер — нормальное функционирование важнейших отраслей экономики, с учетом этого созданы оперативные штабы в каждой отрасли республики. Ведется постоянный мониторинг в плане ценовых параметров и поиск путей устранения ценовых перекосов. В работе большой пакет мер экономической поддержки. Здесь наша задача – уверенно и наступательно входить в запланированные процессы», — нацелил Глава.

Нынешний сложный этап – это не просто этап испытаний, но и шанс опереться на свои технологии, мощности, сказал председатель Высшего экономического совета Чувашии, глава Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Для Чувашии это имеет особое значение с учетом того, что она не сырьевой регион. На рассмотрении в Госдуме находится уже второй пакет антисанкционных документов. Особое внимание – финансовым институтам, продолжению их деятельности.

Предложениями о путях преодоления кризиса поделились представители ряда крупных предприятий, в том числе АО «Научно-производственный комплекс ЭЛАРА» им. Г.А. Ильенко», ПАО «Химпром». В работе заседания приняли участие сенатор, секретарь республиканского отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Тимченко и сенатор Николай Владимиров.