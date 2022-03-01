Руководство города Чебоксары отчиталось о своей работе

Глава города Чебоксары Олег Кортунов и сити-менеджер Денис Спирин отчитались перед Чебоксарским городским Собранием депутатов о результатах деятельности за прошлый год. Итоговая картина во многом получилась положительной, это отметил и Глава республики Олег Николаев.

Олег Кортунов напомнил, что прошедший год был сложным, но полным важных событий, как для города, так и для горожан. Принимались значимые решения и реализовывались городские, республиканские и федеральные проекты. Принятые же решения нормативно-правого характера в большинстве касались органов местного самоуправления, экономической политики и муниципальной собственности.

Ключевым событием для горожан стало подписание концессионного соглашения с «Т Плюс» в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, и передача полномочий с муниципального уровня на региональный. Помимо этого, за прошлый год в Чебоксарах были открыты ливневые очистные сооружения на Московской набережной и в микрорайоне Радужный. Завершилась масштабная реконструкция футбольного поля на стадионе «Олимпийский».

В целом Олег Кортунов заверил депутатов городского Собрания, что их совместная работа в следующем году позволит сделать Чебоксары еще более благоустроенным, комфортным и уютным.

Выступление Дениса Спирина городские депутаты ждали с нетерпением, и догадываясь об этом сити-менеджер начал не с отчетной статистики. Он отметил присвоение столице республики в прошлом году почетного звания Город трудовой доблести и напомнил о тех мероприятиях, что были связаны с Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей: «Историческое наследие, историческая правда, сплоченность народа, патриотическое воспитание молодежи – эти темы и впредь будут для нас в приоритете».

А затем Денис Вадимович обратил внимание на исполнение национальных проектов. В прошлом году на эти цели было направлено 3,6 млрд рублей. Наибольшие объемы средств выделены на программы «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Образование», «Демография», «Туризм и индустрия гостеприимства».

В частности, благодаря реализации нацпроектов благоустроены территория около ДК «Салют» и лесной массив «Дубовая роща», реализован очередной этап обновления Московской набережной, отремонтировано 12 участков дорог протяженностью более 8 км. Возведены детские сады в Солнечном, Радужном, Альгешево. Продолжается строительство школы в Садовом микрорайоне и реконструкция Чебоксарского залива.

В прошлом году в Чебоксарах также реализовывалось 94 инвестиционных проекта общей стоимостью 209,12 млрд рублей. Из них 15 проектов стоимостью 2,7 млрд рублей завершены. В целом для исполнения данных проектов в 2021 году было создано 200 новых рабочих мест. Также активно развиваются индустриальные парки. При поддержке на федеральном и республиканском уровнях в инфраструктуру было вложено 460 млн рублей, сформировано 25 участков.

Продолжая выступление, Денис Спирин отметил, что бюджет города по доходам за 2021 год исполнен в сумме более 14 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом доходы увеличились на 15,2%. При этом удалось достичь значительной экономии благодаря проведению открытых закупок. Экономия по результатам торгов составила 271 млн рублей.

Немаловажно, что за прошедший год обновились 18 учреждений образования. Капитально отремонтировано 7 школ на сумму более 400 млн рублей и 11 детских садов на 286 млн рублей.

Помимо прочего, Денис Спирин рассказал и о благоустройстве придомовых территорий, и о решении вопросов по предоставлению квартир детям-сиротам, отметил рост индекса промышленного производства городских предприятий. А также обозначил задачи, которые требуют решения уже в этом году. Например, обустройство общественных территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» — площадь Республики, Обиковский лес, сквер по улице Ивана Франко (1 этап), Школьный бульвар (1 этап).

Городские депутаты не сразу отпустили Дениса Вадимовича. Желающих задать вопрос было много. Парламентариев не интересовали отчетные цифры, только насущные вопросы. Сити-менеджер сохранял спокойствие, хотя вопросы были острые. В частности, о задержке реконструкции улицы Гражданской. Денис Спирин заверил, что проект будет завершен. Плановые работы на дорожном полотне начнутся в апреле, когда сойдет снег.

Не обошлось и без «снежного» вопроса. Сити-менеджера пытались обвинить в том, что он оперирует неверными данными о количестве выпавших осадков и высоте снежного покрова, и тем самым пытается оправдать плохую уборку снега с улиц города. Денис Спирин отметил, что изначально были взяты официальные показатели за ноябрь, который был не менее снежным, и когда даже первый снег не полностью растаял. То есть в этом моменте споры неуместны. Хотя признал, что на начало зимы были заключены не все контракты на уборку снега.

На основе отчета главы города и сити-менеджера руководитель региона оценил темпы развития города как достаточно позитивные. Олег Николаев подчеркнул, что преимущества и компетенции, которыми обладает столица, необходимо распространять на близлежащие муниципальные образования в рамках одной агломерации. Сегодня это позволяют и действующие национальные проекты, государственные программы, через которые можно реализовывать задачи развития социальной, коммунальной, дорожной инфраструктуры за счет федеральных ресурсов.

Кстати

ТРИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОДНА

На отчетном мероприятии была затронута тема строительства школ. В этой связи Глава республики коснулся вопроса строительства образовательных учреждений в рамках концессионных соглашений. «Была проделана большая работа, чтобы семь школ вошли от нашей республики в заявку, чтобы в нее в рамках агломерации вошли и Новочебоксарск, и Кугеси. Федеральное решение позволяет принимать такой инновационный подход. Мы его реализовали, вошли. Ровно потому, что мы подали заявку из семи школ, три школы смогли выиграть. Если бы мы вошли с пятью школами по городу Чебоксары, мы бы также получили только одну школу в столице. У них такая методика», — подчеркнул Олег Николаев.