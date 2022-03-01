15 апреля начинается голосование по выбору объектов для благоустройства в 2023 году

С 15 апреля по 30 мая в муниципалитетах Чувашии пройдёт рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства на 2023 год.

Голосование проходит по всей России в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Начиная с прошлого года жители могут проголосовать за понравившийся объект на платформе za.gorodsreda.ru, а также на сайте «Госуслуги». Кроме того, есть возможность проголосовать с помощью волонтёров — в прошлом году их число достигало более 800 человек, координировал их работу Центр молодёжных инициатив. В волонтёрских корпусах граждан консультируют и помогают проголосовать «на месте» с помощью приложения на техническом устройстве.

В 2021 году в голосовании приняли участие почти 160 тысяч жителей Чувашии, из них порядка 38 тысяч — с помощью волонтёров. Объекты благоустройства, победившие в голосованиях в прошлом году, сейчас находятся на стадии реализации.