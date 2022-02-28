Как реализуются региональные проекты?

Информационное сопровождение — задача важная

По большинству региональных проектов в рамках национальных проектов в 2021 году удалось добиться успешной реализации. Об этом заявил Глава республики Олег Николаев на заседании Совета при Главе Чувашии по стратегическому развитию и проектной деятельности.

Каждый проект имеет для нас большое значение, ведь это путь к улучшению условий жизни по самым разным направлениям, подчеркнул Олег Николаев. Несмотря на сложности прошлого года, скоординированная работа правительства позволила очень многое сделать, чтобы нивелировать негативные последствия. Задача — проанализировать причины невыполнения по некоторым проектам и сделать так, чтобы в последующем их не стало. Речь идет, в частности, о неважном качестве в ряде случаев проектно-сметной документации на фоне вполне добросовестных подрядчиков строительства. Необходимо удалять с рынка таких «некачественных» разработчиков документации — степень ответственности за выполнение нацпроектов в срок растет.

По данным вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, в минувшем году в республике реализовывалось 46 региональных проектов в рамках 11 национальных программ. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников составил 16,6 млрд рублей. Освоение этой суммы превысило 93%. Наиболее эффективно выполнялись такие проекты, как «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Безопасные и качественные дороги», «Экология», «Образование», «Жилье и городская среда». В то же время отставали в реализации нацпроекты цифровой экономики, образования, среди региональных — проект повышения производительности труда. Среди муниципалитетов больше всего освоенных проектов в Чебоксарах, Моргаушском, Порецком районах.

На 2022 год запланировано реализовать уже 50 проектов, сказал министр. Для повышения эффективности их реализации следует учесть результаты оценки за минувший год, в том числе при поощрении исполнителей.

Обсуждались также аспекты информационного сопровождения реализации региональных проектов. Как отметил Глава республики, людям надо рассказывать на понятном языке о происходящем в реализации нацпроектов. Что и зачем это делается, когда будет сделано, какие есть проблемы и так далее. Только при этом условии люди станут помощниками в реализации проектов.

По данным Дмитрия Краснова, результаты оценки региональных проектов с точки зрения информационного освещения на портале np.cap.ru и в федеральной автоматизированной системе сбора и распределения контента выглядят неплохо. Наивысший балл получили 12 региональных проектов.

Подробности по теме изложила министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Кристина Майнина.

Чувашия заметно укрепила позиции в рейтинге активности регионов России по освещению реализации нацпроектов. За 2021 год на эту тему силами редакций республиканских и местных печатных изданий было подготовлено более 1600 материалов, творческие группы ГТРК «Чувашия» и НТРК Чувашии выдали в эфир порядка 500 телепрограмм и сюжетов. Целый ряд социально значимых проектов СМИ, посвященных теме реализации нацпроектов, получили грантовую поддержку.

В минувшем году было подписано Соглашение о сотрудничестве между Кабинетом министров и АНО «Национальные приоритеты», которые являются идейными вдохновителями информационного сопровождения реализации нацпроектов в России. Специально для пресс-служб органов власти был проведен обучающий семинар, где специалисты АНО поделились секретами подготовки качественных информационных поводов. С нынешнего года меняется методика рейтинга активности субъектов Российской Федерации в системе СРК. Если раньше за основу брали количество загруженных инфоповодов, то теперь особое внимание будет уделяться качеству новостей.

Обсужден также вопрос сохранения достигнутых в минувшем году целевых показателей повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных указами Президента России. В частности, в здравоохранении, о чем отчитывался вице-премьер, отраслевой министр Владимир Степанов. В течение года было обеспечено достижение индикативных показателей в части роста зарплаты, доложил министр. По врачебному персоналу она составила в среднем 60,2 тыс. рублей, по среднему — 30,6 тыс. рублей, по младшему — 30,3 тыс. рублей.

О выполнении показателей динамики по зарплате среди работников госучреждений рассказали министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, работников образовательной сферы — министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров. У социальных работников, в частности, она выросла до 30,1 тыс. рублей, или 102% к прогнозному значению.

Далее участники заседания перешли к рассмотрению итогов реализации региональных проектов в отдельных отраслях. Дмитрий Захаров доложил о ходе выполнения нацпроекта «Образование» и федеральных проектов, входящих в его состав. На заседании утверждены новые паспорта региональных проектов «Развитие туристической инфраструктуры», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Развитие системы поддержки молодежи».

В работе заседания в режиме ВКС участвовал председатель Высшего экономического совета Чувашии, глава Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.