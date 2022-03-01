Сегодня открывается картофельный форум

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сегодня на площадке столичного торгово-выставочного комплекса «Контур» отрывается XIV Межрегиональная отраслевая выставка «Картофель — 2022».
На форуме будет представлена продукция отечественных и зарубежных производителей. В том числе широкий спектр удобрений, средств защиты растений, товаров для растениеводства. Участие в выставке подтвердили 87 компаний из 24 регионов России и Республики Беларусь. ПФО представлен 9 регионами-участниками. Посетители выставки смогут ознакомиться с разнообразными моделями сельхозтехники и сопутствующего оборудования, а также приобрести семенной картофель. Администрация Чебоксар обещает помочь нуждающимся доставить покупки на дом. А в рамках культурной программы планируется дегустация блюд из картофеля.

Опубликовано: 3 марта 2022 г.


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