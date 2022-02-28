Подрядчик потерял на канашской свалке миллионы

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По инициативе прокуратуры подрядная организация оштрафована на 47,5 млн рублей за нарушение сроков работ по рекультивации свалки отходов.
В апреле прошлого года в рамках реализации национального проекта «Экология» между администрацией Канаша и обществом с ограниченной ответственностью «Вад-Промстрой» был заключен контракт на выполнение работ по рекультивации городской свалки твердых коммунальных отходов. По условиям контракта его стоимость составила более 56 млн рублей, а срок исполнения установлен не позднее первых чисел ноября 2021 года.
Однако к этому времени подрядная организация выполнила менее трети работ от предусмотренных контрактом. Канашская межрайонная прокуратура возбудила в отношении подрядной организации дело об административном правонарушении (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). По результатам его рассмотрения организации назначен штраф в размере более 47,5 млн рублей. В итоге контракт с нерадивым подрядчиком расторгли, завершила работы по рекультивации свалки новая подрядная организация.

Опубликовано: 28 февраля 2022 г.


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