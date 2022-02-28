По инициативе прокуратуры подрядная организация оштрафована на 47,5 млн рублей за нарушение сроков работ по рекультивации свалки отходов.
В апреле прошлого года в рамках реализации национального проекта «Экология» между администрацией Канаша и обществом с ограниченной ответственностью «Вад-Промстрой» был заключен контракт на выполнение работ по рекультивации городской свалки твердых коммунальных отходов. По условиям контракта его стоимость составила более 56 млн рублей, а срок исполнения установлен не позднее первых чисел ноября 2021 года.
Однако к этому времени подрядная организация выполнила менее трети работ от предусмотренных контрактом. Канашская межрайонная прокуратура возбудила в отношении подрядной организации дело об административном правонарушении (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). По результатам его рассмотрения организации назначен штраф в размере более 47,5 млн рублей. В итоге контракт с нерадивым подрядчиком расторгли, завершила работы по рекультивации свалки новая подрядная организация.
Подрядчик потерял на канашской свалке миллионы
По инициативе прокуратуры подрядная организация оштрафована на 47,5 млн рублей за нарушение сроков работ по рекультивации свалки отходов.