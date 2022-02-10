C понедельника занятия в школах возобновляются в обычном режиме

Сегодня на очередном заседании республиканского Оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией под руководством Главы Чувашии Олега Николаева было принято важное для многих родителей школьников решение. В понедельник ученики 5-8 классов вновь вернутся в школы. «Дистанционка» в среднем звене, напомним, продлилась на две недели дольше, чем в остальных классах. Снова сесть за парты позволило улучшение эпидситуации: последние две недели в республике наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусом.

Тем не менее, несмотря на положительную динамику, как критически оценил вице-премьер – министр здравоохранения Владимир Степанов, положение в республике остается напряженным. Заболевших по-прежнему много, непросто с коечным фондом. Сейчас в республике развернуты 2169 коек в 13 больницах, а это порядка 23,8% от всего коечного фонда региона. В стационарах находятся более 1700 пациентов, из них в крайне тяжелом состоянии – 49 человек. На дому лечатся около 5 тысяч человек, почти 600 человек из них – дети. Вызывает беспокойство, что более 40 процентов амбулаторных больных – люди старше 60 лет. «Это в очередной раз подтверждает, что эта категория – наиболее уязвимая», — заметил Владимир Степанов.

Темпы вакцинации привычно оставляют желать лучшего. А для выработки коллективного иммунитета, по словам министра, нужно «еще чуть-чуть, еще немного». И тогда мы сможем достигнуть необходимого минимума, который позволит стабилизировать ситуацию в Чувашии и сократить в разы распространение инфекции. Цифры на сегодня таковы: в республике вакцинированы 72,8% человек от плана (напомним, это взрослое население, подлежащее вакцинации), коллективный иммунитет в Чувашии составляет 50,4% (по России – 59,7%), доля вакцинированных от всего населения республики – 45,9%.

С 21 февраля на всей территории России, в том числе и в Чувашии, заработала система выдачи ковид-сертификатов с куар-кодом по результатам теста на антитела к коронавирусу. За это время в республике сдали тест на иммуноглобулин класса G 5881 человек. При выполнении всех условий на портале Госуслуг для них будет сгенерирован куар-код.

Проанализировали в местном Минздраве и ситуацию с частичной или полной отменой куар-кодов в некоторых российских регионах. С 21 февраля, в частности, их отменили в Кировской области и Татарстане, в Удмуртии – с 19 февраля, в Новгородской области – с 24 февраля. По мнению Владимира Степанова, в этих регионах сложился высокий коллективный иммунитет: где-то он составляет 55%, а где-то – и 82-84%. «Эти регионы смело могут говорить, что у них есть иммунная прослойка, которая позволяет сдерживать эпидпроцесс», — сказал министр и отметил, что отмену куар-кодов там могут себе позволить. Чувашия до такого уровня коллективного иммунитета пока не дотягивает, но, если положительная динамика, которая есть сейчас, сохранится, возможно, через неделю на Оперштабе рассмотрят и этот вопрос.

«В виду того что на сегодняшний день достижение достаточного уровня коллективного иммунитета является одним из главных критериев со стороны Роспотребнадзора для смягчения ограничений, наша задача – поработать над тем, чтобы люди как можно быстрее вакцинировались и зафиксировали себя как имеющие антитела и получили соответствующий куар-код. Все это будет влиять на показатели для принятия дополнительных решений по смягчению», — сообщил Глава Чувашии Олег Николаев.

Кстати

По словам руководителя Минцифры Чувашии Кристины Майниной, на единый номер 122 по вопросам коронавируса значительно снизилась нагрузка. Если в пиковые дни поступало более 1000 звонков в день, то сейчас операторы принимают 200-250. На звонки отвечают по-прежнему 30 человек, среднее время дозвона составляет 6 секунд.

В 17 стационарах социального обслуживания с круглосуточным проживанием, как отметила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, продолжается работа в режиме изоляции. В образовательных учреждениях и детских садах, по словам министра образования и молодежной политики Дмитрия Захарова, вакцинированы 93% сотрудников. Вакциной «Спутник М» привиты 945 детей до 18 лет. За неделю количество заболевших ковидом школьников и учителей уменьшилось в два раза – с 200 до 100 человек. Несмотря на возобновление учебы в привычном формате, на дистанте из-за локальных заболеваний ковидом останутся 8 классов в пяти школах республики.