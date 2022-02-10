C наградой!

Указом Главы Чувашии от 14 февраля за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник транспорта Чувашской Республики» присвоено Шайкину Ванифатию Васильевичу — генеральному директору АО «Чебоксарский речной порт».

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Указом Главы Чувашии от 18 февраля за многолетнюю плодотворную работу на благо Чувашской Республики и активную общественную деятельность медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» награждена Стекольщикова Ираида Ивановна — член экспертного совета Государственного Совета Чувашской Республики.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Чувашской Республики награждены Викторов Юрий Васильевич — старший научный сотрудник искусствоведческого направления Чувашского государственного института гуманитарных наук», кандидат искусствоведения, профессор, Никифоров Валерий Аркадьевич — заместитель директора — начальника абонентской службы обособленного структурного подразделения «Водопроводно-канализационное хозяйство» МУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска».

За заслуги в области связи и многолетний добросовестный труд Почетной грамотой Чувашской Республики награжден подполковник Грацилев Юрий Анатольевич — заместитель начальника 2-го отделения Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Чувашской Республике; почетное звание «Заслуженный связист Чувашской Республики» присвоено подполковнику Тихонову Игорю Александровичу — заместителю начальника центра — главному инженеру Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Чувашской Республике.

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» присвоено Григорьевой Светлане Владимировне — преподавателю Чебоксарской детской музыкальной школы № 1 имени С.М. Максимова, Егоровой Жанне Александровне — преподавателю Мариинско-Посадской детской школы искусств.

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник образования Чувашской Республики» присвоено Миннетуллиной Наиле Мирзияновне — заведующей детским садом «Лейсан» Комсомольского района, Петрову Николаю Аркадьевичу — заведующему кафедрой археологии, этнографии и региональной истории Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, кандидату исторических наук, доценту, Шишову Александру Николаевичу — преподавателю Межрегионального центра компетенций — Чебоксарского электромеханического колледжа.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» присвоено Владимирову Петру Ивановичу — главному инженеру СХПК «Слава», Комсомольский район.

За заслуги в области физической культуры и спорта и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики» присвоено Иванову Василию Александровичу — тренеру Спортивной школы олимпийского резерва № 6, г. Чебоксары, Максимову Федору Николаевичу — тренеру-преподавателю Детско-юношеской спортивной школы — физкультурно-оздоровительного комплекса «Патвар» Ибресинского района.

За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики» присвоено Хаялутдинову Гумару Абраровичу — учителю средней общеобразовательной школы № 11 с углубленным изучением отдельных предметов города Новочебоксарска.

За вклад в достойное воспитание детей Знаком материнской славы Чувашской Республики «АННЕ» награждена Падюкова Алина Ивановна — мать пятерых детей, Чебоксарский район.