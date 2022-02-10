Из 716 тысяч кв. м введенного жилья 388 тысяч пришлось на ИЖС

В Москве состоялась рабочая встреча Главы Чувашии Олега Николаева и вице-премьера Правительства России Марата Хуснуллина. В беседе принял участие председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает пресс-служба Администрации руководителя региона.

Марат Хуснуллин отметил, что план 2021 года по жилищному строительству Чувашией выполнен — введено 716,7 тыс. кв. м жилья, в том числе 388,7 тыс. кв. м в области индивидуального жилищного строительства. При этом вице-премьер обратил внимание на необходимость увеличения данного показателя, сделав акцент на том, что «стройка будет вытягивать экономику региона».

По словам Олега Николаева, на данный момент имеется 90 разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью почти 786 тыс. кв. м до 2025 года. Кроме того, в рамках программы комплексного развития территории уже приняты все необходимые нормативные документы, определены девять территорий общей площадью более 30 га и градостроительным потенциалом — 243,5 тыс. кв. м жилья.

Особое внимание было уделено расселению жителей из аварийного жилья. Решением Правления Фонда ЖКХ одобрена заявка Чувашии об ускоренной реализации программы. В связи с этим регион намеревается расселить по старой программе 12,89 тыс. кв. м жилья уже до конца следующего 2023 года, и приступить к выполнению новой программы, по которой аварийным признанно 82,9 тыс. кв. м жилья, в котором проживает 4,8 тыс. человек.

На встрече также обсуждалось получение регионом средств в рамках инфраструктурного меню, а также ход дорожного строительства и ремонта.

Сергей Григорьев