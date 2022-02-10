Чувашские самбисты завоевали медали и прошли отбор на мировые турниры

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На днях в Казани завершилось первенство России по самбо среди юниоров и юниорок в возрастной категории 18-20 лет. Представители Чувашии продемонстрировали отличный бойцовский дух и добились значимых успехов.
За медали боролись более 600 спортсменов из 56 регионов страны. В первый день соревнований в весовой категории до 71 кг отличились подопечные Геннадия Ильина — Даниил Орлов завоевал серебряную медаль, а Никита Александров стал обладателем бронзовой награды, сообщили в Минспорте Чувашии.
На следующий день счастливым для спортсменов нашей республики стал вес до 58 кг. Здесь второе место занял подо-печный Сергея Пегасова Фирзан Дилмиев, а третье — Павел Иванов, тренирующийся под руководством Романа Матвеева.
В заключительный день состязаний отличные результаты показали представительницы прекрасного пола, тренирующиеся под руководством Сергея Пегасова. Победу в весовой категории до 50 кг отпраздновала Софья Емелюкова. Также бронзовую медаль в весе до 54 кг завоевала Яна Варламова.
По результатам соревнований будут сформированы две национальные команды — обладатели золотых наград поедут на первенство мира в Панграшите (Болгария), которое пройдет с 13 по 17 октября. Серебряные призеры отправятся на первенство Европы в Таллин (Эстония), намеченное на 14-18 апреля.

Опубликовано: 24 февраля 2022 г.


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