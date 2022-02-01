Картофельная выставка состоится в марте

Традиционная ежегодная отраслевая выставка «Картофель-2022» будет работать в Чебоксарах 3 и 4 марта на территории торгово-выставочного комплекса «Контур».

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии, на форуме будет представлена отраслевая продукция отечественных и зарубежных производителей. В том числе широкий спектр удобрений, средств защиты растений, товаров для растениеводства, семенной картофель и многое другое. Развернется также экспозиция сельхозтехники и оборудования. Ожидается участие представителей 87 компаний из 24 регионов России и Республики Беларусь.

Программа выставки включает деловые и культурные мероприятия. Ключевым событием станет научно-практическая конференция, в рамках которой будут обсуждаться актуальные проблемы и приоритетные направления инновационного развития картофелеводства России. Также в программе круглые столы, демонстрация коллекции сортообразцов картофеля, презентации новинок, дегустации, торговля семенными клубнями.

Организаторами выставки являются Минсельхоз республики, Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха и казенное унитарное предприятие «Агро-Инновации». Выставка пройдет при поддержке Минсельхоза России и Картофельного Союза.