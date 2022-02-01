В двух авариях с автобусами пострадали люди

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В минувшую пятницу днем в Чебоксарах на Вурнарском шоссе произошла авария с участием автобуса и грузовика.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии, 58-летний водитель маршрутки Чебоксары — Аликово, пытаясь избежать столкновения с подрезавшим его автомобилем, резко вывернул руль вправо и врезался в стоящую на соседней полосе фуру «Скания». В результате чего пострадала 46-летняя пассажирка маршрутки. Ей была оказана медицинская помощь.
В этот же день поздно вечером на улице Энтузиастов водитель автобуса при подъезде к остановке въехал в опору линии электропередачи. В салоне в это время находилось шесть человек. Помощь врачей потребовалась трем пассажирам: двум женщинам 23 и 40 лет и 19-летнему парню. Их доставили в больницу. 33-летний водитель был трезв, он не справился с управлением. Сейчас возбуждено дело об административном правонарушении.

Опубликовано: 21 февраля 2022 г.


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