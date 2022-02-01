Верховный суд ужесточил наказание виновнику наезда на подростка

По апелляционному представлению прокуратуры Верховный суд республики направил в колонию водителя, сбившего несовершеннолетнюю девочку на территории Аликовского района и скрывшегося с места ДТП.

Ранее приговором суда 33-летний местный житель был признан виновным в том, что июньской ночью прошлого года, управляя автомобилем в состоянии опьянения, совершил в селе Раскильдино наезд на 15-летнюю девочку, которой в результате ДТП был причинен тяжкий вред здоровью. Виновник скрылся с места происшествия. С учетом характера и степени общественной опасности преступления, государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде реального лишения свободы, а также лишить его права управления транспортными средствами на максимальный срок, установленный УК РФ.

Однако суд лишил мужчину права управления транспортными средствами на 3 года и назначил ему основное наказание в виде условного лишения свободы на такой же срок. Прокуратура не согласилась с приговором, полагая, что назначенное судом наказание несправедливо. Были не в полной мере учтены обстоятельства преступления и данные о личности виновного, который до совершения наезда на несовершеннолетнюю многократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Верховный суд, рассмотрев уголовное дело, назначил виновнику ДТП наказание в виде 2 лет 9 месяцев реального лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Решение суда в части лишения права управления транспортом также оставлено без изменения.

…Видимо, за рулем некоторым водителям подшофе более комфортно. К примеру, 49-летний житель Алатыря в третий раз попался за управлением машины в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ДПС задержали его на улице 40 лет Победы. А ведь он уже был осужден за аналогичное преступление с лишением водительских прав. Теперь обвиняемому грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы, одновременно он на шесть лет может лишиться водительских прав.