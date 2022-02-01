Верховный суд ужесточил наказание виновнику наезда на подростка

По апелляционному представлению прокуратуры Верховный суд республики направил в колонию водителя, сбившего несовершеннолетнюю девочку на территории Аликовского района и скрывшегося с места ДТП.
Ранее приговором суда 33-летний местный житель был признан виновным в том, что июньской ночью прошлого года, управляя автомобилем в состоянии опьянения, совершил в селе Раскильдино наезд на 15-летнюю девочку, которой в результате ДТП был причинен тяжкий вред здоровью. Виновник скрылся с места происшествия. С учетом характера и степени общественной опасности преступления, государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде реального лишения свободы, а также лишить его права управления транспортными средствами на максимальный срок, установленный УК РФ.
Однако суд лишил мужчину права управления транспортными средствами на 3 года и назначил ему основное наказание в виде условного лишения свободы на такой же срок. Прокуратура не согласилась с приговором, полагая, что назначенное судом наказание несправедливо. Были не в полной мере учтены обстоятельства преступления и данные о личности виновного, который до совершения наезда на несовершеннолетнюю многократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Верховный суд, рассмотрев уголовное дело, назначил виновнику ДТП наказание в виде 2 лет 9 месяцев реального лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Решение суда в части лишения права управления транспортом также оставлено без изменения.
…Видимо, за рулем некоторым водителям подшофе более комфортно. К примеру, 49-летний житель Алатыря в третий раз попался за управлением машины в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ДПС задержали его на улице 40 лет Победы. А ведь он уже был осужден за аналогичное преступление с лишением водительских прав. Теперь обвиняемому грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы, одновременно он на шесть лет может лишиться водительских прав.
Верховный суд ужесточил наказание виновнику наезда на подростка
По апелляционному представлению прокуратуры Верховный суд республики направил в колонию водителя, сбившего несовершеннолетнюю девочку на территории Аликовского района и скрывшегося с места ДТП.