Была такая улица Урицкого…

Чебоксары, 8 апреля 1982 года

Заглянем еще раз на улицу Урицкого. Место узнаете? С трудом, но ориентиром служит Московский мост, что упрощает задачу — это будущая детская игровая площадка.

Но пока это улица Урицкого и вниз по ней идет троллейбус первого маршрута. Два года назад его конечная остановка переместилась с Красной площади на Театральную. Но шел он сюда уже сложным путем — Карла Маркса, Володарского, Урицкого, Плеханова. Оттуда снова на Карла Маркса и вверх до вокзала.

Через два года, в дни празднования 515-летия города, Театральную площадь переименуют в Красную, и конечная остановка первого троллейбуса снова станет называться «Красная площадь». Ну а нынче первый маршрут вообще не заходит на эту площадь — идет по Московскому мосту прямо в северо-западный район.

А это место узнаете? Тоже, видимо, с трудом, хотя главный ориентир, по которому можно определить место съемки, виден отчетливо — Успенская церковь. На месте же деревянных домов сегодня стоит дом о десяти подъездах. И что же сегодня осталось из прошлого на этой фотографии, кроме уже упомянутой Успенской церкви? Здания надвратной церкви Федора Стратилата, Троицкого монастыря и художественного училища на горизонте — пожалуй, и все…

Стоп! Дуб же еще остался во дворе дома № 14 по улице Ленинградской. Вон он раскинул свои ветви на фоне торцовой стены этого дома. За сорок лет еще больше разросся, правда, им теперь мало кто любуется — во двор 14-го дома вход «по пропускам».

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова