В Чувашии активно исполняется поручение Президента России Владимира Путина по переводу в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг (МСЗУ). Задача по цифровизации госуслуг до 2023 года была поставлена в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В соответствии с поручением с января по декабрь 2021 года в республике было переведено 66 МСЗУ в электронный вид на Едином портале госуслуг. В 1 квартале 2022 года планируется вывести оставшиеся 2 услуги. К ним относятся:

— Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца;

— Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего образования.

Отметим, что плановый показатель до 2023 года составляет 68, включая 26 муниципальные и 42 региональные услуги. Тем самым Чувашия досрочно завершает перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид.

«К концу первого квартала планируем завершить перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид. Благодаря данным сервисам жители Чувашии могут быстро, в один клик получить необходимые услуги и документы, не выходя из дома», — прокомментировала министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина.

Отметим, что ранее в Чувашии планировалось вывести 74 услуги в электронный формат. Этот показатель был скорректирован в декабре прошлого года согласно Протоколу заседания президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 10 декабря 2021 г. №44.

Ознакомиться с полным списком государственных и муниципальных услуг Чувашской Республики, предоставляемых в электронном виде можно по ссылке: https://digital.cap.ru/action/activity/it/e-gov/portal-gov-services/e-services.