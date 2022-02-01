Волонтеров и накормят, и довезут бесплатно

В Чувашии начали бесплатно предоставлять горячее питание добровольцам, работающим больше четырех часов подряд. В первую очередь это касается волонтеров-медиков, на чьи плечи легла забота о здоровье людей. С такой инициативой несколько дней назад выступил председатель Госсовета Чувашии и руководитель регионального штаба «Мы вместе» Леонид Черкесов на селекторном совещании со всеми волонтерскими центрами республики. Журналисты смогли убедиться, что эти меры поддержки уже работают.

…На подносе салат, второе блюдо, выпечка и чай — этот обед по специальному талону впервые получила волонтер-медик Нелли Кобышева. Во время пандемии девушка начала работать в колл-центре Чебоксарской городской клинической больницы № 1. По словам главного врача Андрея Власова, сейчас в этом медицинском учреждении врачам помогают в общей сложности около трех десятков волонтеров. Волонтеры в защитной экипировке проводят термометрию на входе в поликлинику, развозят лекарства пациентам на дом, отвечают на звонки в колл-центре.

Нелли Кобышева — одна из них. Вместе с другими студентами-медиками она каждую смену обрабатывает не меньше пятидесяти звонков. Работу приходится совмещать с учебой. По словам девушки, работая в таком ритме, экономишь не только время, но и деньги, предпочитая ограничиваться перекусами. Впервые получив «волонтерский» талон на питание, девушка немного растерялась, но с удовольствием спустилась в столовую, чтобы полноценно пообедать.

«В ближайшем будущем планируем отстроить систему таким образом, чтобы волонтеры могли бесплатно проходить медицинское обследование и при необходимости оперативно получать лечение», — рассказал журналистам Леонид Черкесов. А еще предложил предоставлять студентам-волонтерам преимущество при поступлении в ординатуру и последующем трудоустройстве.

В чебоксарском ресурсном центре добровольчества волонтеров-медиков нет, там в основном трудятся студенты Чувашского государственного аграрного университета. В рамках всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе ребята доставляют продукты питания и лекарства ветеранам, пожилым людям, а также могут выехать по адресу расчистить снег или убраться в доме.

«На помощь к людям мы выезжаем, как правило, за свои деньги», — рассказывает корреспонденту «СЧ» студентка Анастасия Захарова. В прошлом году было время, когда работать волонтерам приходилось чуть ли не каждый день. Сейчас нагрузка уже не такая серьезная, но все равно каждый волонтер центра за свою смену обслуживает около трех вызовов. Сама Анастасия учится в университете на коммерческой основе, а участие в добровольческой деятельности для нее, помимо прочего, небольшой «плюсик» к будущему портфолио. Правда, до сих пор приходилось каждый раз тратить деньги на проезд, а это сегодня удовольствие не из дешевых. И вот теперь появилась возможность пользоваться общественным транспортом бесплатно.

«Чтобы ездить бесплатно, волонтеры должны иметь при себе бейджик #Мывместе, маршрутный лист и удостоверение волонтера», — рассказал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Юрий Арлашкин. Он также добавил, что выдавать документ добровольцам будут в центрах волонтерства, а возможность ездить бесплатно по городу будет у всех ребят. Правда, в Чебоксарах и Новочебоксарске — только на троллейбусах. По данным министерства, сейчас в республике около трех тысяч активных волонтеров, ездить по маршрутным листам будут около 180 человек.