Чувашские каратисты успешно прошли боевое крещение

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Каратист должен уметь не только наносить, но и «держать» удары. Фото askarate.ru

Более 650 спортсменов России, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы разыграли награды турнира по всестилевому карате под названием «Международные игры карате», который прошел недавно в городе Долгопрудном (Московская область).
В условиях серьезной конкуренции наши каратисты собрали увесистый урожай медалей. Обладателями золотых наград стали: Кирилл Глебов в дисциплине «ОК-65», Анастасия Пирогова в «ОК-60» и Анастасия Тимофеева в «ОК-абс», сообщили в Минспорте Чувашии.
«Серебро» в дисциплинах «ОК-ката-ренгокай» и «ОК-абс» взяла Анастасия Пирогова. Также мультимедалисткой соревнований стала Анастасия Тимофеева, завоевавшая серебряную и бронзовую награды в дисциплинах «ОК-60» и «ОК-ката-ренгокай» соответственно. На вторую ступень пьедестала почета в «иппон+40» поднялся Даниил Горланов.
Бронзовые награды в различных категориях на счету Кирилла Глебова, Егора Доровских и Варвары Григорьевой.

Опубликовано: 17 февраля 2022 г.


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