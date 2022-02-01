Чувашские каратисты успешно прошли боевое крещение

Более 650 спортсменов России, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы разыграли награды турнира по всестилевому карате под названием «Международные игры карате», который прошел недавно в городе Долгопрудном (Московская область).

В условиях серьезной конкуренции наши каратисты собрали увесистый урожай медалей. Обладателями золотых наград стали: Кирилл Глебов в дисциплине «ОК-65», Анастасия Пирогова в «ОК-60» и Анастасия Тимофеева в «ОК-абс», сообщили в Минспорте Чувашии.

«Серебро» в дисциплинах «ОК-ката-ренгокай» и «ОК-абс» взяла Анастасия Пирогова. Также мультимедалисткой соревнований стала Анастасия Тимофеева, завоевавшая серебряную и бронзовую награды в дисциплинах «ОК-60» и «ОК-ката-ренгокай» соответственно. На вторую ступень пьедестала почета в «иппон+40» поднялся Даниил Горланов.

Бронзовые награды в различных категориях на счету Кирилла Глебова, Егора Доровских и Варвары Григорьевой.