Как появился культурный рейтинг «СЧ» и кем были его первые победители

Как этот рейтинг отзовется…

На днях в редакции «Советской Чувашии» состоялась торжественная церемония награждения лидеров Рейтинга культурных событий 2021 года. По сложившейся традиции уже в одиннадцатый раз были отмечены самые заметные и значимые события культурной жизни прошедшего года — их назвали признанные эксперты, а также читатели газеты в ходе интернет-голосования. Материал об этом событии наша газета опубликовала в номере за 11 февраля. А откуда взялся сам «культурный рейтинг», кем были его первые победители? Об этом рассказывает Маргарита Красотина, с легкой руки которой он и появился на свет.

Рейтинг культурных событий, что проводится редакцией «Советской Чувашии» с 2011 года, начинался с небольшого итогового обзора в приложении к газете «Сцена Чувашии». С тех пор он давно переместился на первые полосы самой газеты, имеет не одну, а две системы голосования, а с года нынешнего выступает уже и в новом качестве. Выбор лучших культурных событий теперь увенчался официальной церемонией награждения победителей и присуждением им своего рода культурного «знака качества».

Идея такого рейтинга, казалось, давно витала в воздухе. Подведение итогов культурного года — не новость, тем более в мировых СМИ. А у нас этого нет и нет. В самом деле, в республике проходит масса концертов и вернисажей, выпускаются премьеры, реализуются интересные проекты, газеты и журналы об этом пишут, а лучшие из них никто не выбирает и не отмечает. В области культуры в Чебоксарах, например, на тот момент действовал Республиканский театральный конкурс «Узорчатый занавес». Но ни художники, ни музейщики знаковых событий по итогам года не выбирали. Объединяющего всех причастных к культурной жизни Чувашии рейтинга всех заметных событий культуры и искусства не было тем более.

Меня тогда в редакции сразу же поддержали и дали полный карт-бланш. Но первый выпуск, конечно, обошелся еще без стройной системы голосования и списка экспертов. Главными знатоками, отдавшими свои голоса в пользу того или иного события, стали ведущие «Колонки эксперта» в «Сцене Чувашии» 2011 года. Но какие это были эксперты! Музыковеды Михаил Кондратьев и Светлана Макарова, художник и педагог Виктор Бритвин, народная артистка Чувашии, в то время руководитель балетной труппы театра оперы и балета Галина Васильева, театровед Сергей Фишер, искусствовед Анастасия Григорьева…

«Золотые» события рейтингов XXII и XXVII Международные оперные фестивали имени М.Д. Михайлова Торжество в честь 90-летия народной артистки СССР Веры Кузьминой Приобретение республикой концертного рояля Steinway I Чебоксарский международный симпозиум монументальной и парковой скульптуры по камню «Искусство за мир» Персональная выставка народного художника Чувашии, заслуженного художника России Праски Витти Открытие Музея фотокорреспондентов Чувашии День чувашской вышивки Открытие филармонии после длительной реконструкции

Да и сам первый рейтинг, его победители хорошо рисуют ситуацию в культуре того времени, которая часто аукается лишь через годы. В конце концов, стиль жизни задает культурный уровень. А в первый топ тогда вошли, например, победа Даниила Трифонова на XIV конкурсе имени Чайковского (Даниил имеет чувашские корни, сегодня он звезда мировой музыкальной сцены), динамично развивавшийся в то время Международный конкурс молодых оперных певцов памяти Максима Дормидонтовича Михайлова (сейчас его хотят возродить) и проект Чувашского театра кукол, объездившего весь Крайний Север, «Терапия театральным искусством».

Была отмечена инициатива по преобразованию лицея-интерната имени Лебедева в Президентскую школу для одаренных детей (увы, этот исторический проект так и не завершен). Незабываемой стала и реставрация уникальных деревянных ангелов, украшавших в 18-19 веках чебоксарские храмы, а в центре Грабаря попавших в страшный пожар и чудом уцелевших.

Еще в силе была тогда фотографическая жизнь Чебоксар, отмечались выставка «Молодые фотографы России», открытие постоянной фотоэкспозиции в Художественном музее, проекты чебоксарского фотографа Ивана Михайлова, прозвучавшие сразу в четырех странах. Год оказался плодотворным и для журналиста и писателя Валерия Петровского, рассказы которого вышли в США, Австралии и Канаде.

Вот так, даже за одним перечислением самых ярких событий года, можно увидеть как саму картину нашей культурной жизни того времени, так и то, что из этого проросло во время нынешнее и повлияло на сегодняшнюю ситуацию. Интересно, что собранные воедино наши культурные события удивляли даже тех, кто считает себя активным зрителем. «Неужели у нас так много всего происходит?!» — восклицали они. На самом деле немало. Это факт. А вот зрительская активность в республике, спрос на культуру, к сожалению, невысоки. Как эмоционально высказался в первом обзоре Сергей Фишер: «…в городе возмутительно мало людей интересуются искусством». Хотя это пока подтверждается и гораздо менее эмоциональными исследованиями социологов. Поэтому еще одной целью рейтинга было именно повышение внимания жителей республики, читателей газеты и сайтов к культурным событиям. На опережение.

Уже со следующего, 2012-го, года рейтинг составляется с помощью экспертов, приглашенных по принципу — те, кто пишет для «СЧ» или стал героем газетной публикации о культуре и искусстве. Каждый из них выбирал из событий года пять самых заметных и значимых, на свой взгляд, чтобы по итогам их выбора я (как ведущая «Сцены») могла составить общую «золотую пятерку». И если сначала в этой команде было чуть более 20 человек, то потом количество экспертов перевалило за 50. Обработка такого количества оценок для одного ведущего рейтинга перестала, что называется, быть томной. И в команде экспертов опять остались лишь те, кто пишет или помогает редакции в деле культурных публикаций. Но это были единственные изменения, которые за десятилетие потрясли организацию дела.

А вот три года назад к экспертам прибавились все-все желающие отметить то, что произвело на них неизгладимое впечатление. На сайте газеты для электронного голосования выставляются уже отмеченные экспертами проекты. Поэтому список для «электронки» покороче, что облегчает зрителям муки выбора. Эти голосования не пересекаются. В «народном» свои победители. Впрочем, в истории рейтинга были и счастливые совпадения.