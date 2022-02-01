В редакции наградили победителей культурной премии «СЧ»

Попасть в рейтинг газеты — почетно

Лучшие, по мнению «Советской Чувашии». Вчера в редакции нашей газеты наградили лидеров культурного рейтинга «СЧ», который вот уже 11 лет составляет издание. Из нескольких десятков наиболее заметных и значимых событий в культурной жизни республики прошлого года, список которых традиционно публикует газета на своем сайте, эксперты «СЧ» выбрали топ-5. Еще одного лидера определили читатели. И если раньше победителей голосования отмечали только на страницах газеты, то в этот раз пригласили лично.

Особой торжественности церемонии придало присутствие министра культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Светланы Каликовой. «Внимание газеты к театрам, музеям бесценно. Вы помогаете доносить информацию о премьерных постановках, выставках до зрителя. Спасибо читателям, что так внимательно относятся ко всем публикациям о событиях на наших культурных площадках», — поблагодарила Светлана Анатольевна. Вместе с главным редактором газеты «Советская Чувашия» Владимиром Васильевым она вручила победителям дипломы. Документ — солидный. Помимо того, что это своеобразное свидетельство народного признания, премия дает право своим обладателям упоминать в афишах спектаклей или выставок обозначение «Лучшее культурное событие 2021 года в рейтинге «Советской Чувашии». А со временем, возможно, составит достойную конкуренцию другим известным рейтингам, и попасть в него станет большим событием в культурной среде…

Получить такую награду, как признались многие победители, почетно и важно, особенно, как отметил директор Русского драматического театра Дмитрий Капустин, если его присуждает ведущая республиканская газета. Премия «СЧ», к слову, — первая в юбилейный для театра год. По случаю столетия раскрыл немного планы руководитель учреждения, в театре готовится сразу шесть премьер, которые наверняка тоже оставят след в сердце зрителя. Как и полюбившаяся многим прошлогодняя премьера «О чем плачут лошади», постановка Игоря Лебедева по пьесе Федора Абрамова — не случайно именно ее выделили читатели «СЧ». «Это спектакль обо всех нас. В нем очень понятно рассказывается история большой страны. Спектакль не для легкого времяпрепровождения в субботний вечер. Это возможность заглянуть внутрь себя, взять паузу, остановиться и понять, кто мы. Такого жанра у нас не было давно», — отозвался о спектакле-лидере рейтинга Дмитрий Капустин. «Это обязательно надо видеть», — подтвердила министр Светлана Каликова.

Премию «СЧ» взял и другой театр республики. Награду за одноактные балеты Андрея Меркурьева «Не дай мне уйти» и Данила Салимбаева «Барокко», премьера которых состоялась на Международном балетном фестивале в театре оперы и балета, получил новый руководитель этого учреждения Андрей Попов, который заступил на этот пост чуть больше месяца назад. «Очень приятно, что работу театра оценили на таком уровне. Надеюсь, что в дальнейшем то, что показывается на сцене театра, привлечет не только жителей региона, но и туристов, а наши постановки заинтересуют зрителей в Европе, в мире», — предположил Андрей Попов. И поделился планами театра: впереди — Международный балетный фестиваль, который в этом году посвящен народной артистке СССР, уроженке Чебоксар Надежде Павловой. Артисты готовят две премьеры: современные одноактные балеты «Титания» и «Болеро».

В топ-5 попали сразу три выставки в Художественном музее. Отмечены «Возвращение шедевров» — итог большой работы сотрудников реставрационного центра имени И.Э. Грабаря в 2019-2020 годах, персональная выставка Праски Витти «Чувашская песня», работы которого неизменно входят в шорт-лист рейтинга «СЧ», и фотопроект «Простой советский человек». В последнем были представлены фотографии братьев Костиных, которые когда-то работали в «Советской Чувашии». Эта выставка, куратором которой стал Алексей Киров, открыла череду мероприятий, посвященных нынешнему 105-летию «Советской Чувашии». А народный художник республики Праски Витти, принимая награду, пожелал газете обзавестись «культурным» приложением к газете.

Не осталось без внимания культурной общественности и открытие после многолетней реконструкции обновленного здания Чувашской государственной филармонии. За наградой хоть никто и не подошел, диплом обязательно найдет своего обладателя.

Справка «СЧ» По итогам 2021 года больше всего откликов читателей собрал спектакль Русского драматического театра «О чем плачут лошади». А экспертное жюри «СЧ» (а это деятели культуры, искусствоведы, культурологи, журналисты и блогеры) лучшими назвало одноактные балеты Андрея Меркурьева «Не дай мне уйти» и Данила Салимбаев «Барокко» в театре оперы и балета, выставки в Чувашском художественном музее «Возвращение шедевров», «Чувашская песня» и «Простой советский человек», а также долгожданное открытие после реконструкции Чувашской государственной филармонии.

Фото Максима Васильева