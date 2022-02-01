И снова ложная тревога в чебоксарских школах

Сегодня по Чебоксарам вновь прокатилась волна ложных сообщений о минировании школ. Как рассказали в управлении образования чебоксарской администрации, такие письма утром поступили по электронной почте директорам 13 школ Московского и пяти школ Ленинского районов. «Сегодня я и мои сообщники Савва Потемкин и Кирилл Тарасов заложили парочку бомб в школах. Взрыв произойдет через пару часиков. Спасайте детей, буду наблюдать через бинокль за вами», — приводят содержащиеся в сообщении слова в городской администрации. Более десяти тысяч детей и сотрудников пришлось массово эвакуировать в ближайшие здания. Пока в школах работали правоохранительные органы, учебный процесс был приостановлен. Проверка, к счастью, не выявила никаких подозрительных предметов и после полудня все школы продолжили работу в штатном режиме. Таким «шутникам», как напоминают в администрации города, грозит уголовная ответственность. Санкции статьи «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусматривают лишение свободы до трех лет.