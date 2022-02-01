Подготовка к ЕГЭ начинает набирать обороты

В республике стали известны предварительные итоги по количеству желающих принять участие в сдаче единого государственного экзамена. Всего в региональной информационной системе ГИА Чувашии в этом году зарегистрировано 5542 человека. Из них 87 жителей республики готовы сдавать ЕГЭ досрочно.

Для этой цели будут использованы два пункта проведения экзаменов, организованных на базе чебоксарских средних школ № 2 и № 56 с 21 марта по 18 апреля. Именно эти даты утвердили Рособрнадзор и Минпросвещения России для проведения досрочной сдачи ЕГЭ-2022. Два года подряд, в прошлом и позапрошлом, они не проводились из-за ковидных ограничений.

В досрочный период сдают ЕГЭ выпускники школ, получившие образование до введения единого государственного экзамена, желающие повысить имеющиеся баллы, сдать новые предметы по выбору либо те, чьи отметки уже утратили свою силу, потому что с окончания школы прошло больше четырех лет. А также учащиеся вечерних школ, заканчивающие обучение и подпадающие под весенний призыв в армию. Необходимы оценки за ЕГЭ и тем, кто хотел бы продолжать дальнейшее образование в вузах или средних учебных заведениях, где они заменяют вступительные экзамены.

Основной период сдачи экзаменов — с 26 мая по 2 июля, а дополнительное «окно» для тех, кто не справился с испытаниями, назначено на сентябрь — с 5 по 20 число.

В этом году выпускники должны сдать только два обязательных учебных предмета, это русский язык (30-31 мая), и математика. На нее также выделено два дня. Но математику выпускники сдают по выбору — либо базовую 3 июня, либо профильную 2 июня, если для поступления в университет на какую-то специальность абитуриенту потребуется именно профильная математика. Остальные два-три предмета сдаются на добровольной основе, исключительно по выбору. Это зависит от требований высшего или среднего учебного заведения, куда намеревается поступать школьник.

В республике выбор предметов остается практически таким же, как и в прошлом году. Незначительно, на 4,2%, увеличилось число желающих сдать информатику и ИКТ. Этот экзамен проводится в компьютерной форме. Также стало больше ребят, решивших сдать географию, этот экзамен считается одним из самых легких. Зато число жаждущих получить оценку по физике и обществознанию уменьшилось на 4,61% и 4,3% соответственно, хотя в Рособрнадзоре отмечают, что обществознание остается в стране самым популярным предметом по выбору. Среди иностранных языков самым популярным остается английский.