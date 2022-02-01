«Птенцы» Башкирова — на пьедестале в Пекине

В невероятной по накалу эстафетной гонке сборная России по биатлону завоевала бронзовые награды на Олимпийских играх. На втором и третьем этапах за нашу команду выступали Александр Логинов и Максим Цветков, которые тренируются под руководством нашего земляка Сергея Башкирова.

«Гонка надежды и борьбы за золотые медали», — именно так рассуждали многие любители биатлона перед эстафетой применительно к шансам нашей команды. Действительно, на протяжении нынешнего сезона российские спортсмены в командных гонках на этапах Кубка мира не только попадали на пьедестал почета, но и выигрывали в этом виде программы. Но олимпийский старт — это совсем другой груз ответственности, с которым важно было справиться…

С первого этапа наша команда в лице молодого «бойца» Карима Халили возглавила огромный биатлонный караван, состоящий из 21 сборной. До этого старта Карим не совсем удачно провел индивидуальную гонку, но сейчас наш спортсмен реабилитировался и передал эстафету подопечному Сергея Башкирова Александру Логинову первым.

Чемпион мира не подвел российскую дружину — промчавшись как метеор свои 7,5 км с лучшим лыжным ходом на этапе и минимальными неточностями в стрельбе, Александр упрочил преимущество для партнера по тренировочной группе Максима Цветкова, который бежал на третьем этапе. В свою очередь самый возрастной участник нашей эстафеты на лыжне не шибко блистал, но на стрельбе закрывал одну мишень за другой словно ворошиловский стрелок.

В итоге Максим передал эстафету нашему финишеру Эдуарду Латыпову с 40-секундным преимуществом, и до последнего рубежа наш биатлонист сохранял лидерство, но… На стрельбе стоя случился коллапс — Эдуарду не удалось закрыть все мишени и он отправился на два штрафных круга. В итоге российская команда с подопечными Сергея Башкирова в составе заняла третье место.