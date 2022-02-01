Даже мелкие жулики не пренебрегают методами конспирации

В кафе под «прикрытием»

Январским вечером чебоксарец заглянул в кафе на улице Ашмарина. Выпивать одному ему скоро наскучило, и он пригласил к столу такого же одинокого посетителя.

Незнакомец, который представился Федором, охотно согласился составить компанию, и тут же по-свойски разложил на столике какие-то бумаги. Через некоторое время мужчины собрались на улицу покурить, и Федор забрал свои вещи, незаметно прихватив и смартфон гостеприимного горожанина. Обнаружив пропажу, потерпевший попросил работников кафе вызвать полицию.

Подозреваемого по приметам оперативно задержал наряд патрульно-постовой службы УМВД России по г. Чебоксары и изъял у него похищенный телефон. Только воришка оказался вовсе не Федором. Чужим именем местный житель назвался в целях конспирации, а может и по привычке, так как ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. 54-летний уроженец Батыревского района, не имеющий регистрации в Российской Федерации, всего пару месяцев назад вернулся из колонии-поселения, где отбывал наказание за мошенничество и кражу. Причем деньги он обманным путем опять же похитил у подвыпившей жертвы — пообещал доставить спиртное и скрылся с полученной пятитысячной купюрой.

Как сообщили в следственном отделе ОП № 3 УМВД России по г. Чебоксары, куда бродягу-рецидивиста доставили после нынешней кражи, в отношении него сразу же была принята мера пресечения в виде ареста. Материалы дела направлены на рассмотрение в Калининский районный суд г. Чебоксары.