За ремонтом школ присмотрят родители, школьники продолжат учиться в очном формате

Как наладить общественный контроль за капитальным ремонтом школ? Об этом и не только говорилось в минувший четверг на встрече в центре одаренных детей и молодежи «Эткер». В ней участвовали представители прокуратуры, Роспотребнадзора, уполномоченный по правам ребенка в Чувашии, по видеосвязи присоединились и родители школьников.

«Речь идет об организации капитального ремонта учебных заведений республики и работе муниципальных штабов общественного контроля», — сказал, открывая заседание, министр образования и молодежной политики Чувашии Дмитрий Захаров. Республике на капремонт из федерального бюджета выделили около 2,3 млрд рублей. В ближайшие два года в 15 районах и городах на эти средства планируется отремонтировать 31 школу. В дополнительном списке числятся еще 22 учебных заведения. Таким образом, практически все школы с износом 50% и выше будут охвачены комплексным капитальным ремонтом.

Один из главных вопросов — организация учебного процесса в период проведения капитального ремонта. «Школьники продолжат учиться», — сразу уточнил первый заместитель министра образования Алексей Лукшин, пояснив, что вместо дистанционного обучения ребята сядут за парты соседних школ. Вместе с ними в учебные заведения перейдут и учителя.

Помимо этого, школы должны быть оснащены современным оборудованием и учебными пособиями. А для того, чтобы у родителей было меньше вопросов, по словам Дмитрия Захарова, было бы неплохо, если бы предложения, поступающие от муниципалитетов о закупках оборудования были согласованы со штабами родительского контроля.

«Мы заинтересованы не только в качестве обучения, но и в каких условиях будут учиться наши дети, — сказала член Штаба общественного родительского контроля Новочебоксарска Марина Китарьева. — Учебное заведение после реконструкции должно соответствовать всем современным требованиям и стандартам. В своей школе мы уже ознакомились с проектной документацией и внесли некоторые коррективы, а в ближайшее время планируем обсудить проект дизайна кабинетов».

Сейчас в каждом районе, где будет проводиться обновление школ, уже функционируют родительские комитеты. Помимо этого в Чувашии создан республиканский штаб, который координирует деятельность всех муниципальных. В его состав вошли представители Общественной палаты Чувашии, координаторы проекта «Новая школа», члены Общественного Совета при Минобразования республики, родители, участники Российского движения школьников и конкурса «Большая перемена».