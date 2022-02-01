Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

БОРИС ГРОМОВ
бывший командующий 40-й армией ВС СССР, генерал-полковник

«Появляющиеся периодически заявления о том, что 40-я армия потерпела поражение в Афганистане, являются обыкновенной ложью и дешевым популизмом на костях наших ребят. А если бы такая задача (не дай бог) стояла, то, будьте уверены, она была бы выполнена… Но никто ни разу не осмелился рассмотреть выполнение, а точнее, невыполнение основных политических задач за время пребывания в ДРА. За все время, которое там находились, мы не позволили ни одной армии мира не то чтобы нарушить границу Афганистана, но и попытаться вторгнуться на его территорию. Не допустить этого — вот главная была для нас (40-й армии) официальная задача! В ходе ее выполнения мы перемололи огромное количество боевиков и террористов. Это был наш большой вклад в надвигавшуюся борьбу большинства стран мира с терроризмом».

Опубликовано: 14 февраля 2022 г.


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