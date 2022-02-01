«Наука или семья? Одинаково важны!»

Как быть ученой, но не совой, и во всем успевать, поделились успешные женщины республики

Пожалуй, такой богатый «цветник» умных и талантливых женщин республики, какой собрался в минувший вторник в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова, можно увидеть только на торжестве по случаю 8 Марта. Но до весеннего праздника еще далеко, поводом же для этой встречи стал Международный день женщин и девочек в науке, который отмечается 11 февраля.

Идея собрать в стенах ЧГУ представительниц прекрасной половины научного сообщества и провести круглый стол, посвященный роли женщины в науке, родилась в прошлом году. Предложила организовать такую встречу председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. По ее словам, это важно еще и потому, что 2022 год в нашей республике посвящен выдающимся землякам. Ведь, по сути, открывается новая страница истории, благодаря которой обязательно должны прозвучать имена, в том числе и женщин, достигших успехов в научном творчестве.

«Мы все хорошо знаем балерину Надежду Павлову, парашютистку Маю Костину, но, к сожалению, мало знаем женщин, чье призвание — наука, а это неправильно, — считает Наталья Алексеевна. — Хотелось бы познакомиться с жительницами республики, занимающимися исследованиями, научными разработками, помочь сориентироваться тем, кто жаждет реализовывать свои идеи и проекты. Надеюсь, вузы поддержат нашу инициативу, и мы сможем не только приобщиться к легендарным личностям, но и вдохновить на научные подвиги молодежь».

Но, как известно, путь прекрасной половины человечества в науку был долог и тернист. И назвать навскидку не то что представительниц Чувашии, но и женщин России, внесших значительный вклад в науку участники встречи поначалу затруднились. Вспомнили физика и химика Марию Склодовскую-Кюри, первую женщину-математика Софью Ковалевскую, одну из родоначальниц отечественной микробиологии Зинаиду Ермольеву, но даже десятка фамилий не набралось, тогда как мужчин-ученых можно перечислять долго. «Тем не менее, в нашей стране в научной среде женщин представлено гораздо больше, чем в других странах», — заметил руководитель Минобразования Чувашии Дмитрий Захаров, добавив, что с каждым годом присутствие прекрасных дам в различных отраслях науки становится все заметнее. Взять, к примеру, Чувашский госуниверситет, где 60% профессорско-преподавательского состава — женщины. Причем больше женщин-ученых в медицине, педагогике, филологии, биологии. Среди сотрудниц ЧГУ — 38 докторов наук и 249 кандидатов наук.

Наибольшее число преподавателей с ученой степенью приходится на возраст от 36 до 60 лет, это самый продуктивный в творческом плане период. Подает надежды и молодая смена вуза. По словам ректора университета Андрея Александрова, работу начинающих ученых, которые серьезно занимаются наукой и внедряют свои разработки, достойно оценивают на уровне республики. Так в числе 13 победителей десятого республиканского конкурса «Лучший молодой ученый Чувашии» и «Аспирант года 2021» шесть представителей ЧГУ, среди которых — две девушки.

За выпускниц университета, молодых аспиранток радеет сегодня и доктор исторических наук, профессор кафедры истории и культуры зарубежных стран историко-географического факультета ЧГУ Татьяна Иванова. Хотя и среди заметных личностей республики, внесших солидный вклад в науку, исследователь сходу назвала немало выдающихся женщин — докторов медицинских наук Валентину Амосову и Дину Гордон, математика Надежду Мерлину и других. Напомним, и сама Татьяна Николаевна — известный ученый, в соавторстве с историком Антониной Даниловой она написала серию учебников «Мой город», по которому сейчас обучаются все чебоксарские школьники с 5 по 10 классы.

«Многочисленные гранты «высокой пробы», которые получают наши ученые, в том числе и молодые, показывают, что на уровне России женщины Чувашии очень хорошо представлены», — подчеркнула лектор. Но есть и проблемы, ведь прекрасный пол часто склонен уступать мужчинам, к тому же супругам и мамам нужно не забывать о семье, нередко между защитой диссертаций им приходится еще и воспитывать детей.

«Чем раньше женщина придет в науку и сделает свои открытия, тем больше у нее будет потом возможностей остаться в истории науки», — уверена Татьяна Николаевна, кстати, не согласная с тем, что «ученый» в русском языке исключительно мужского рода. «Если в интернете «загуглить» слово «ученая», то рядом в поисковике неизменно появляется слово «сова», — полушутя, заметила историк. И уже серьезно предложила для молодых женщин до 35 лет, пришедших в науку, создать «инкубатор», и учредить им специальную стипендию.

А по мнению ректора ЧГУ, привлекать в науку нужно еще раньше — и даже не в вузе, а в детсадах и школах. Своим опытом, как привлечь девочек в науку, поделилась кандидат физико-математических наук, заведующая кафедрой дискретной математики и информатики и, к слову, мама троих детей, Дарья Троешестова — руководитель малого физмата ЧГУ.

«Мы не делаем различий между мальчиками и девочками, но замечаем, что в проектной деятельности зачастую роль «руководителя» берет на себя девочка, — рассказала Дарья Анатольевна. — Мы вовсю увлекаем юных школьниц занятиями по робототехнике, изучением экспериментальной физики и видим, что им это действительно интересно».

О необходимости поддерживать исследовательскую жилку в школьниках и студентах, говорила и молодой ученый вуза, кандидат медицинских наук Елена Драндрова, которая с самого детства соприкасалась с наукой и планировала связать с ней жизнь.

СПРАВКА «СЧ» Международный день женщин и девочек в науке отмечается 11 февраля на основании резолюции Генеральной ассамблеи ООН, принятой 22 декабря 2015 года для обеспечения полного и равного доступа к науке для женщин и девочек и их участия в ней.

Секретом, как все успевать и в семье, и в науке, поделилась одна из самых опытных педагогов университета (работает в вузе с 1966 года), профессор Альвина Миронова — одна из двух женщин-докторов технических наук ЧГУ, чья удивительная история и жизненный путь могли бы послужить поводом для написания отдельного очерка. Муж Альвины Николаевны Юрий Миронов — знаменитая личность в научных кругах, тем не менее, во всем поддерживая супруга, она смогла реализовать и свои профессиональные стремления. При этом Альвина Николаевна смогла поднять на ноги двоих детей и сейчас у нее подрастает трое внучек. За помощь она искренне благодарит мужа-единомышленника, семью и свой университет.

«Я не считаю, что гендерное различие влияет на возможность заниматься наукой, — поделилась мнением ученый. — Если человек хочет и может, значит, будет этим заниматься. А нет желания — ничего не получится».

— Но семья — это тоже очень значимый проект в жизни, — уточнил Андрей Александров. — Наверное, даже важнее, чем докторская диссертация?

— Нет, одинаково! И то, и другое важно! — как истинный ученый ответила Альвина Миронова…

Предложения участниц круглого стола Союз женщин республики и Чувашский госуниверситет взяли на заметку с тем, чтобы подробнее их проработать и обратиться за поддержкой к органам власти. Кстати, участвовали в обсуждении и другие спикеры. О научных изысканиях женщин в сфере культуры, музыкального искусства рассказала министр культуры Чувашии Светлана Каликова. Дистанционно приняла участие в круглом столе и депутат Госдумы Алла Салаева. В своем видеоприветствии она пожелала женщинам, выбравшим своим призванием науку, интересных проектов, успешной их реализации, ярких побед в научном творчестве, а также крепкой поддержки со стороны семьи.

Своими мыслями по поводу роли женщины в науке поделились руководитель Минобразования Чувашии Дмитрий Захаров, ректор Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова Андрей Александров и председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева.