Доходы республиканского бюджета достигли 100 миллиардов рублей

Средства для развития

По оперативным данным регионального Минфина, доходы республиканского бюджета Чувашии достигли 100 миллиардов рублей. Более половины общей суммы приходится на налоговые платежи — более 55,3 млрд рублей.

Стабильное поступление доходов, в том числе налоговых, в бюджет республики — это залог экономической стабильности и успешного развития региона, а также эффективного выполнения социальных программ. «Будем стремиться и в дальнейшем совершенствовать механизмы управления бюджетом, повышать собираемость налогов. Это позволит нам не только сохранять достигнутые результаты, но и двигаться вперед, решая новые задачи и открывая возможности», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев в своем телеграм-канале.

Филипп Афанасьев