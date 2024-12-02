Доходы республиканского бюджета достигли 100 миллиардов рублей

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Средства для развития

По оперативным данным регионального Минфина, доходы республиканского бюджета Чувашии достигли 100 миллиардов рублей. Более половины общей суммы приходится на налоговые платежи — более 55,3 млрд рублей.

Стабильное поступление доходов, в том числе налоговых, в бюджет республики — это залог экономической стабильности и успешного развития региона, а также эффективного выполнения социальных программ. «Будем стремиться и в дальнейшем совершенствовать механизмы управления бюджетом, повышать собираемость налогов. Это позволит нам не только сохранять достигнутые результаты, но и двигаться вперед, решая новые задачи и открывая возможности», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев в своем телеграм-канале.

Филипп Афанасьев
Опубликовано: 19 декабря 2024 г.


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