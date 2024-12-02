22 декабря — День энергетика

Уважаемые коллеги и ветераны энергетики!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем энергетика!

Свет и уют в домах жителей Чувашии, развитие всех отраслей промышленности Чувашской Республики напрямую зависят от результатов вашего труда, вашего ответственного отношения к делу. Ваш профессионализм, ваши знания и опыт, ваше служение отечественной энергетике вносят достойный вклад в развитие электросетевого комплекса нашей республики.

Особые слова признательности выражаю ветеранам. Вы создавали энергетическую систему региона, долгие годы посвятили любимому делу, подготовили достойную смену. Сегодня работники филиала ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго» берегут и приумножают замечательные традиции своих предшественников.

В этот праздничный день от всей души желаю всем работникам отрасли крепкого здоровья, праздничного настроения, безаварийной работы, исполнения самых заветных ожиданий, счастья и благополучия!

С уважением

Илья Ионочкин,

директор филиала «Чувашэнерго»

Уважаемые коллеги и ветераны энергетики!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем энергетика!

Энергетический комплекс является одной из базовых отраслей промышленности Чувашской Республики. Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создается энергия тепла и света, несущая комфорт и уют в дома людей, обеспечивающая стабильную работу социально значимых объектов и предприятий.

Работать в энергетике всегда считалось престижным, а быть энергетиком — и почетно, и ответственно. Благодаря высокому профессионализму, научному и техническому потенциалу чувашских энергетиков обеспечивается надежное энергоснабжение потребителей, совершенствуются технологии, повышается эффективность потребления энергоресурсов. А за всем этим стоит нелегкий, порой круглосуточный труд работников энергетической отрасли.

В этот праздничный день от всей души желаю всем работникам отрасли крепкого здоровья, праздничного настроения, безаварийной работы, счастья и благополучия!

Дмитрий Иванов,

генеральный директор ООО «РЭС-Энерго»