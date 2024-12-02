«Въездные ворота» Алатыря — одни из самых красивых в ПФО

Город занял 4-е место среди регионов Приволжского федерального округа в полуфинале всероссийского конкурса лучших въездных стел. К сожалению, малый город Чувашии не прошел в финал конкурса, но получил большую поддержку от граждан.

За стелу «Въездные ворота» проголосовало почти 5 тысяч человек! В гонке за выход в финал Алатырь уступил Кирову (Кировская область), Илишевскому району Башкортостана и Соликамску (Пермский край).

«Спасибо всем, проголосовавшим за Алатырь!» — поблагодарили активных граждан в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии и отметили, что конкурс «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств» проводится в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке Минстроя России.

Филипп Афанасьев