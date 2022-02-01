Директор фирмы уклонился от уплаты налогов на 23,7 млн рублей

В Чебоксарах руководитель транспортной компании, специализирующейся на перевозке грузов, подозревается в уклонении от уплаты налогов более чем на 23 миллиона рублей.

По версии следствия, с января 2017-го по май 2020 года подозреваемый умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов включил в налоговые декларации за 2017-2019 годы заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности возглавляемой организации, которые представил в ИФНС России по городу Чебоксары. И таким образом уклонился от уплаты налогов в крупном размере на сумму более 23,7 миллиона рублей. По этому факту СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело, идет следствие.