Директор фирмы уклонился от уплаты налогов на 23,7 млн рублей

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чебоксарах руководитель транспортной компании, специализирующейся на перевозке грузов, подозревается в уклонении от уплаты налогов более чем на 23 миллиона рублей.
По версии следствия, с января 2017-го по май 2020 года подозреваемый умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов включил в налоговые декларации за 2017-2019 годы заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности возглавляемой организации, которые представил в ИФНС России по городу Чебоксары. И таким образом уклонился от уплаты налогов в крупном размере на сумму более 23,7 миллиона рублей. По этому факту СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Опубликовано: 7 февраля 2022 г.


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