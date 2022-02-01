Прими участие в создании карты молодежного сленга России!

Молодые люди из Чувашии и других регионов России подключились к инициативе «Подслушай незнакомца», которую запустил проект «Другое дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Организаторы планируют собрать интересные фразы, выражения и фразеологизмы, случайно услышанные на улицах, торговых центрах, общественных местах в разных уголках страны.

Напомним, что «подслушки» необходимо загрузить до 7 февраля. Для этого нужно зарегистрироваться в приложении «Другое Дело» через социальную сеть «ВКонтакте», найти задание «Подслушать незнакомца» и добавить свою фразу.

За подслушанные яркие сочетания слов, участники получат по 400 баллов, которые на платформе «Другое Дело» можно обменять на бонусы: подписку на онлайн-сервисы, обучение и даже путешествия.

Отметим, что к проекту «Другое дело» в нашем регионе в прошлом году подключились не только школьники, студенты, но и их родители и педагоги. Так, участница Всероссийского форума классных руководителей, учитель английского языка школы №41 г. Чебоксары Наталья Петрова с удовольствием выполняет задания на платформе. Она считает, что «Другое дело» помогает и мотивирует людей. А такая инициатива, как «Подслушай незнакомца», поможет собрать уникальный языковой материал.

«В нашем регионе фраза Петра Хузангая: «Были, есть и будем» известна и взрослым, и школьникам. Я думаю, что она тоже может появиться на карте диалектов страны», — считает она.