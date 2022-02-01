Представитель Чувашии выиграл «серебро» чемпионата мира по ММА

Недавно в Объединенных Арабских Эмиратах (город Абу-Даби) завершился чемпионат мира по смешанным единоборствам, в котором принял участие боец из Чувашии Фарход Рахмоналиев. Наш спортсмен порадовал местную публику эффектными приемами, показал хороший уровень бойцовской выучки. И без награды не остался.

Спортсмен выступил в весовой категории до 52,2 кг и принес в общую копилку национальной сборной серебряную медаль. Он стал первым представителем региональной Федерации смешанных боевых единоборств, который уже второй год подряд поднимается на пьедестал почета мирового первенства, сообщили в Минспорта Чувашии. Год назад в своей весовой категории наш спортсмен завоевал бронзовую награду.

После соревнований и приезда домой Фарход Рахмоналиев вместе со своим наставником Александром Шмелевым пообщались с министром спорта Чувашии Василием Петровым, который поздравил бойца с весомым достижением. Также на встрече обсудили дальнейшее развитие смешанных единоборств в нашей республике.