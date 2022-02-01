10 февраля в Чебоксарах откроется обновленный Музей Чапаева

Музей вновь распахнет двери после глобальной реконструкции и реэкспозиции, начавшейся в 2019 году. Здесь полностью обновлены внутренние помещения, коммуникации, оборудование, он стал доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам директора Чувашского национального музея Ирины Меньшиковой, в масштабном обновлении нуждалась и прежняя экспозиция, созданная еще в 1970-е годы ХХ века. «При реэкспозиции мы старались показать личность Чапаева не только как героя Красной Армии, но и как участника Первой мировой войны», — говорит она. Специально для Музея В.И. Чапаева скульптор из Татарстана Эдгар Филиппов создал анатомические манекены, максимально воссоздающие реальные образы солдата российской императорской армии, австро-венгерского офицера, казака, красноармейца в полном обмундировании. Впечатлит экскурсантов и диорама — ландшафтный макет города Чебоксары с деревней Будайка конца XIX — начала XX века, а еще — современная техника. В музее установлены плазменные экраны, электронные фоторамки, проекторы, а также сенсорные киоски — они позволят посетителям самостоятельно ознакомиться с документами и фотографиями, не вошедшими в основную экспозицию.