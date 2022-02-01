В Чувашии вводится дистанционный формат спортивных тренировок

В нашей республике в связи с высоким уровнем заболеваемости среди детей и подростков до 6 февраля вводится дистанционный формат тренировок в домашних условиях. Приказ о приостановке подготовки на базе республиканских спортивных учреждений подписал министр спорта Чувашии Василий Петров.

«Аналогичные рекомендации о приостановке тренировочных занятий в муниципальных спортивных школах также направлены в адрес глав администраций городов и районов», — сообщили в Минспорте Чувашии. Пока действуют ограничения, наставники со своими воспитанниками держат связь при помощи онлайн-платформ.

Запланированные на этой неделе спортивные состязания с участием несовершеннолетних рекомендовано отменить или перенести на более поздний срок. При этом физкультурно-оздоровительные услуги спортивные учреждения республики продолжат оказывать в прежнем объеме для населения только при предъявлении любителями здорового образа жизни QR-кода вакцинированного от COVID-19, либо отрицательного результата ПЦР-теста давностью не более 48 часов с момента забора материала.

В связи с действующими ограничениями поклонники республиканского спорта на этой неделе смогут понаблюдать только за жаркими баталиями профессиональных пилотов на чемпионате и Кубке России по автомобильному спорту, а также за увлекательной борьбой на чемпионате Чувашии по самбо.