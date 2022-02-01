8 лабораторий переведены в режим работы 24/7

Восемь подведомственных Минздраву Чувашии лабораторий, осуществляющих ПЦР-диагностику коронавируса, переведены на круглосуточный режим работы. Как сообщили в региональном ведомстве, со 2 февраля и до особого распоряжения они будут ежедневно работать в круглосуточном режиме, включая выходные и нерабочие праздничные дни. Такое решение было принято в связи с резким ростом заболеваемости и возросшей необходимости лабораторных исследований для идентификации вируса. В среднем ежесуточно в республике выполняется около 10 тысяч исследований на COVID-19. Всего в Чувашии действует 14 лабораторий, в том числе восемь государственных, три частные и три федерального значения.