Авиакомпания RedWings открыла направление Чебоксары — Санкт-Петербург

В аэропорту Чебоксар появился еще один рейс в Санкт-Петербург. С воскресенья в Северную столицу начал летать самолет «Сухой Суперджет 100» нового авиаперевозчика RedWings. Первым рейсом из города на Неве в столицу Чувашии прибыли 25 пассажиров, в обратном направлении отправились 50 человек.

Как сообщают в Международном аэропорту Чебоксары, рейсы будут осуществляться по средам и воскресеньям: сначала в 6.30 самолет вылетит из Санкт-Петербурга, а потом в 9.40 — из Чебоксар. Время в полете — 2 часа 10 минут. Стоимость билетов — от 4150 рублей. Этот борт в числе других будет обслуживать три новых направления, которые открылись в январе из Санкт–Петербурга: в Чебоксары, Саратов и Киров.